Армия РФ ударила по Дружковке, есть жертвы

Россияне атаковали Дружковку. Фото: Александр Качура

В четверг утром, 26 февраля, российские оккупанты атаковали Дружковку авиационными бомбами. В результате обстрела есть погибшие и раненый. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости Краматорского района».



Россияне использовали две авиационные бомбы ФАБ-250.



В результате удара погибли двое мужчин 2007 и 1968 года рождения. Также ранение получил мужчина 1957 года рождения.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

