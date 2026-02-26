Армия РФ ударила по Дружковке, есть жертвы

В четверг утром, 26 февраля, российские оккупанты атаковали Дружковку авиационными бомбами. В результате обстрела есть погибшие и раненый. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости Краматорского района».
Россияне использовали две авиационные бомбы ФАБ-250.
В результате удара погибли двое мужчин 2007 и 1968 года рождения. Также ранение получил мужчина 1957 года рождения.
Ранее мы писали, что из Дружковки подразделение «Белый ангел» совместно с капелланами эвакуировало пожилую супружескую пару и их собаку.
