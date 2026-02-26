Спутник зафиксировал разрушения завода в Дорогобуже

Последствия атаки дронов FP-1.

Спутниковый снимок от 25 февраля 2026 года подтверждает значительные разрушения на территории предприятия по производству минеральных удобрений в городе Дорогобуж Смоленской области РФ. Об этом сообщает украинский OSINT-канал «КіберБорошно».



На изображении видна обширная зона затемнения в центральной части производственной площадки, что характерно для последствий мощного пожара или серии взрывов. Наибольшие повреждения зафиксированы в районе склада готовой продукции, железнодорожного терминала и участка производства аммиачной селитры.



В зоне железнодорожного терминала заметны следы термического воздействия и повреждения инфраструктуры погрузки. В районе склада удобрений наблюдается частичное разрушение кровельных конструкций и затемнение поверхности, что может свидетельствовать о детонации либо интенсивном горении.



В центральной части производственного комплекса зафиксированы повреждения эстакад и технологических коммуникаций. Радиус поражения, исходя из масштаба объектов на снимке, составляет несколько сотен метров.



«Общий характер разрушений указывает на цепную реакцию взрывов в зоне хранения и транспортировки аммиачной селитры», - говорится в сообщении.

Dorogobuzh, Smolensk Oblast — Feb 25, 2026



Satellite imagery by @cyber_boroshno shows the aftermath of a Ukrainian FP-1 drone strike on ammonium nitrate production facilities, with major explosions destroying key infrastructure. The site accounted for about 10% of Russia’s… pic.twitter.com/EMBzdMHQud — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 26, 2026

Напомним, 25 февраля беспилотники ударили по химзаводу ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуж Смоленской области РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»