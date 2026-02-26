Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Спутник зафиксировал разрушения завода в Дорогобуже
26 февраля 2026, 17:03

Спутник зафиксировал разрушения завода в Дорогобуже

Последствия атаки дронов FP-1. Последствия атаки дронов FP-1.

Спутниковый снимок от 25 февраля 2026 года подтверждает значительные разрушения на территории предприятия по производству минеральных удобрений в городе Дорогобуж Смоленской области РФ. Об этом сообщает украинский OSINT-канал «КіберБорошно».

На изображении видна обширная зона затемнения в центральной части производственной площадки, что характерно для последствий мощного пожара или серии взрывов. Наибольшие повреждения зафиксированы в районе склада готовой продукции, железнодорожного терминала и участка производства аммиачной селитры.

В зоне железнодорожного терминала заметны следы термического воздействия и повреждения инфраструктуры погрузки. В районе склада удобрений наблюдается частичное разрушение кровельных конструкций и затемнение поверхности, что может свидетельствовать о детонации либо интенсивном горении.

В центральной части производственного комплекса зафиксированы повреждения эстакад и технологических коммуникаций. Радиус поражения, исходя из масштаба объектов на снимке, составляет несколько сотен метров.

«Общий характер разрушений указывает на цепную реакцию взрывов в зоне хранения и транспортировки аммиачной селитры», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля беспилотники ударили по химзаводу ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуж Смоленской области РФ. 

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Смоленская область Дорогобуж
Прочее
удар БПЛА Завод Удобрений Аммиачная Селитра FP-1 Спутниковый Снимок
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
15:34
ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов
14:58
Акция сопротивления прошла в оккупированных городах от Донецка до Ялты
16:25
Zangi: альтернатива для жителей в оккупации, если заблокируют Telegram
16:20
Оккупанты в захваченном Луганске могут отобрать жилье
15:30
На оккупированной части Луганской области усилили мобилизацию
12:45
В Донецкой области поражены склады боеприпасов и технических средств оккупантов
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
15:20
Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
13:54
Кремль загоняет людей в оккупации в Max
12:46
Два беспилотника атаковали нефтебазу в Луганске
07:29
Донецк проснулся под звуки взрывов — видео
22:40
В Кыргызстане задержали донецкого активиста за расклейку антивоенных листовок: ранее его удерживали в подвале
16:56
Наводнение на оккупированной Луганщине: в Сватовском районе подтоплены трассы и мосты, «под воду ушли» около 200 дворов
18:39
Житель Калининграда ограбил и изнасиловал женщину на оккупированной части Запорожской области
все новости
19:49
Дроны ударили по химзаводу в Смоленской области: видео последствий атаки
18:59
Армия РФ ударила по Дружковке, есть жертвы
18:22
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
17:03
Спутник зафиксировал разрушения завода в Дорогобуже
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:53
ВСУ отбили штурм российской армии под Покровском: оккупанты наступали по открытой местности
16:31
«Громкие заявления врага»: в ВСУ опровергли захват российскими войсками четырех населенных пунктов на Донетчине
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
15:40
Еще 410 млн гривен было направлено на нужды подразделений, которые защищают Донетчину
15:40
Бизнес просит изменить правила бронирования работников в прифронтовых районах
15:09
ВСУ продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях – ISW
15:00
Из Дружковки эвакуировали пожилую пару с собакой
14:43
В Украину возвращены тела тысячи погибших воинов
14:24
В сети опубликовали подсчёт ударов РФ по энергетике Украины
13:43
НРК ликвидировал двух российских военных на Покровском направлении
13:16
Пять областей Украины остаются без электроэнергии
13:00
«Там очень тяжело»: украинская армия держит позиции в районе Ямполя под Лиманом – ВСУ
12:44
Российские войска из артиллерии обстреляли Краматорскую громаду: повреждены дома, есть раненые
12:39
Украинский дрон-бомбардировщик самоликвидировался после атаки
12:21
Российская армия обстреляла Дружковку: город остался полностью без света
11:37
Войска России ударили по энергетике в Донецкой области: часть жителей осталась без света
11:33
За сутки армия РФ ударила КАБами по Дружковке и беспилотниками по Славянску
11:22
Украина впервые получит сжиженный газ через Литву
10:59
В Воздушных Силах ВСУ назвали число сбитых ракет и дронов РФ
10:52
Планы Британии по военному присутствию в Украине изменились от 60 тысяч к 5 тысячам
10:30
«Шахеды» ночью атаковали Кривой Рог: дрон попал в пятиэтажку, есть раненые
10:08
Армия РФ ракетами, авиабомбами и «шахедами» массированно атаковала Запорожье: загорелся «Эпицентр», пострадали девять человек
все новости
ВИДЕО
Беспилотники нанесли удар по заводу удобрений в Дорогобуже. Фото: скриншот Дроны ударили по химзаводу в Смоленской области: видео последствий атаки
26 февраля, 19:49
Удар по российским штурмовикам под Покровском. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм российской армии под Покровском: оккупанты наступали по открытой местности
26 февраля, 16:53
Эвакуация пожилых людей и животных из Дружковки. Из Дружковки эвакуировали пожилую пару с собакой
26 февраля, 15:00
Ликвидация оккупантов с помощью НРК. НРК ликвидировал двух российских военных на Покровском направлении
26 февраля, 13:43
Фрагмент тяжелого дрона ВСУ после самоликвидации. Украинский дрон-бомбардировщик самоликвидировался после атаки
26 февраля, 12:39
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Армия РФ ракетами, авиабомбами и «шахедами» массированно атаковала Запорожье: загорелся «Эпицентр», пострадали девять человек
26 февраля, 10:08

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор