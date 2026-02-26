Из Дружковки эвакуировали пожилую пару с собакой

Эвакуация пожилых людей и животных из Дружковки.

Из Дружковки подразделение «Белый ангел» совместно с капелланами эвакуировало пожилую супружескую пару и их собаку. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



Сотрудники полиции также проверили адреса, по которым проживали семьи с детьми.



В сообщении отмечается, что Дружковка подвергается постоянным атакам: повреждены здания, уничтожены автомобили, сохраняется угроза применения беспилотников. Своевременная эвакуация, по данным правоохранительных органов, помогает сохранить жизнь.







26 февраля в результате российского обстрела Дружковка осталась без электроснабжения. Подача электроэнергии будет восстановлена после ликвидации последствий атаки.



Ранее также сообщалось, что российские войска применили для удара по городу авиационную бомбу КАБ-250.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»