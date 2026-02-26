«Продолжаем реализовывать тактику активной обороны»: Сырский встретился с руководством «Азова» и 7 корпуса ДШВ

Сырский встретился с руководством «Азова» и 7-го корпуса ДШВ. Фото: 7 корпус ДШВ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел рабочие встречи с руководящим составом 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ и корпуса «Азов», а также отдельных штурмовых полков.



Сырский выяснил детали оперативной обстановки, и отметил лучших военнослужащих.





«Продолжаем реализовывать тактику активной обороны. Наша задача — держать рубежи и беречь жизнь наших воинов, в то же время — восстанавливать контроль над украинскими территориями и наносить врагу максимальные потери, которые и дальше должны превышать его пополнение», — добавил главнокомандующий ВСУ.



Ранее мы писали, что российские войска штурмовали село Гришино северо-западнее города Покровск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях