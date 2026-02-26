Атака на химзавод в Смоленской области: произошла утечка аммиака, погибли семь человек

Беспилотники нанесли удар по заводу в Смоленской области. Фото: скриншот

В среду, 25 февраля украинские беспилотники нанесли удар по заводу удобрений в Дорогобуже РФ. В результате обстрела произошла утечка, двое спасателей погибли от отравления. Об этом передает ASTRA.



По предварительной информации, дроны пробили два отверстия в цистерне для хранения жидкого аммиака, произошла утечка. Всего внутри находилось 1900 тонн вещества.



Кроме того, при атаке погибли семь человек, двое спасателей скончались от отравления аммиаком, еще 11 человек получили ранения.



Ранее мы писали, что украинские дроны нанесли удар по химическому заводу в городе Дорогобуж Смоленской области РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

