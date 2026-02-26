На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации

На временно оккупированной части Херсонской области аграрии сообщают о системном аннулировании деклараций на зерно. Об этом информирует движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



По информации активистов движения, под видом проверок со стороны структур, действующих под контролем Россельхознадзора РФ, фермерам массово отменяют декларации на зерно. Без этих документов аграрии не могут ни реализовать урожай, ни вывезти его за пределы региона.



После этого, как отмечают активисты, появляются представители оккупационных администраций, которые через посредников предлагают выкупить зерно по существенно заниженным ценам. Далее продукцию переоформляют через подконтрольные лаборатории и реализуют как российское зерно.

Ранее сообщалось, что в 2024 году во временно оккупированном селе Григоровка Каховского района Херсонской области представители оккупационной власти требовали от местных жителей передавать овощи на нужды так называемой «СВО».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»