В Женеве завершился еще один раунд переговоров между США и Украиной — Умеров

В Женеве завершились двусторонние переговоры. Фото: Рустем Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил 26 февраля, что состоялась работа в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.



«По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны – специальным посланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером – провели общий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах», — уточнил он.



По словам Умерова, следующий раунд готовится, стороны работают над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной.



«Отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины. Вместе с экономической командой правительства, в частности, Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ о восстановлении Украины. Договорились, что наши команды более подробно продолжат работу над документом, в частности, о будущем восстановлении и инвестиционном плане», — добавил секретарь СНБО.



Ранее мы писали, 17-18 февраля в Женеве состоялись переговоры в трехстороннем формате. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была интенсивной и предметной.



Кроме того, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, по всей видимости, может состояться.



Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Россия-США-Украина может состояться в конце февраля.

