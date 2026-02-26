Известно, когда и где состоится трехсторонняя встреча Украина-США-Россия

Переговоры Украина-Россия-США состояться в начале марта. Фото: ОП

Трехсторонняя встреча Украина-США-Россия состоится в начале марта в столице ОАЭ — Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы на новый раунд переговоров с РФ, к переговорам уже больше готовности. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.



«Скорее всего – встреча будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров», — заявил он.



Зеленский добавил, что готовности России к миру нет, и никакого признака, что Путин останавливает свою машину войны, пока еще нет. По словам Зеленского, мир должен быть готов давить на Россию, кроме того, должны действовать антироссийские санкции.



Ранее мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил 26 февраля, что состоялась работа в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

