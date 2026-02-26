Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинский дрон-бомбардировщик самоликвидировался после атаки
26 февраля 2026, 12:39

Украинский дрон-бомбардировщик самоликвидировался после атаки

Фрагмент тяжелого дрона ВСУ после самоликвидации. Фрагмент тяжелого дрона ВСУ после самоликвидации.

Российские военные заявили об атаке с помощью дрона-бомбардировщика, который после выполнения задачи самоликвидировался. Видео украинского беспилотника опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

«"Баба-яга" прилетала к нам, совершила сброс в блиндаж, а затем в 06:00 утра самоликвидировалась», - заявил один из военнослужащих ВС РФ.

Автор Telegram-канала отметил, что это, вероятно, первое видео с тяжелым дроном-бомбардировщиком, который, по словам российских военных, был оснащен датчиком самоуничтожения.

Ранее сообщалось, что оккупанты собирают трофейные тяжелые гексакоптеры ВС Украины. После этого россияне восстанавливают дроны в своих лабораториях, перерабатывают и используют их против Сил обороны Украины.

Трофейные гексакоптеры ВСУ.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник применил для ударов 5271 дрон-камикадзе.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Украина
Украина
Прочее
дрон-бомбардировщик гексакоптер Vampire ВСУ самоликвидация дрона

