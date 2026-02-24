Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram

Кемичаджи Иван Георгиевич

Жителя Мариуполя Кемичаджи Ивана Георгиевича оккупационный суд приговорил к длительному сроку заключения за высказывания в интернете.



Южный окружной военный суд признал украинца «виновным в оправдании терроризма» и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение было вынесено 16 февраля 2026 года, на данный момент приговор еще не вступил в силу.



Задержание Кемичаджи произошло в июле 2025 года. Его схватили силовики группировки «ДНР», обвинив мужчину в «пособничестве терроризму» из-за комментариев в Telegram, которые якобы касались деятельности Российского добровольческого корпуса.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»