ВСУ продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях – ISW

Ситуация на Александровском направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к югу от села Вербовое на Днепропетровщине.



Также Силы обороны Украины недавно продвинулись в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в центре поселка Степногорск.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Александровском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала пять раз, в частности вблизи Вербового, на Ореховском – украинские войска отбили восемь штурмов, в том числе в районе Степногорска.

Напомним, что украинская армия держит позиции в районе поселка Ямполь под городом Лиман Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко