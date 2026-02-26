Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму. Фото: Википедия

Силы обороны Украины в ночь на 26 февраля ударили по радиолокационной станции П-18 «Терек» и радиолокационной системе РСП-6М2 в оккупированном городе Джанкой (АР Крым). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

По результатам объективного контроля зафиксировано поражение целей.



Справка



П-18 «Терек» — это советская мобильная двухкоординатная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора метрового диапазона волн. Она предназначена для обнаружения воздушных объектов, определения их координат (дальность и азимут) и государственной принадлежности.



Радиолокационная система посадки РСП-6М2 — это комплекс наземного оборудования, предназначенный для управления воздушным движением, точного вывода самолетов на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и контроля за их снижением (включая автоматические или полуавтоматические режимы) до высоты 150–200 м в сложных метеоусловиях. Система включает диспетчерский (ДРЛ-6М2) и посадочный (ПРЛ-6М2) радары, размещаемые в кузове-фургоне.

Ранее мы писали, что украинские войска поразили склад материально-технических средств российской армии вблизи оккупированного села Можняковка Луганской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях