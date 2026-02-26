Бизнес просит изменить правила бронирования работников в прифронтовых районах

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко и министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексею Соболеву с инициативой изменить механизм бронирования работников критически важных предприятий, работающих в прифронтовых регионах.



В Ассоциации отмечают, что действующий Порядок бронирования позволяет оформлять 100%-ное бронирование только компаниям, зарегистрированным непосредственно на прифронтовых территориях.

При этом многие предприятия имеют юридический адрес, например, в Киеве, но фактически ведут производственную, торговую или логистическую деятельность через филиалы в прифронтовых областях.



Бизнес предлагает учитывать реальное место осуществления хозяйственной деятельности, а не только юридическую регистрацию, чтобы механизм бронирования «соответствовал фактическим условиям работы предприятий в прифронтовых регионах».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»