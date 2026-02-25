ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму

Поражение «Панцирь-С1».

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в ночь на 25 февраля 2026 года нанесли удары по позициям противовоздушной обороны РФ на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили на официальном информационном ресурсе Сил специальных операций ВСУ.



Согласно опубликованной информации, подразделения Middle strike поразили зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» и уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».



В результате огневого поражения подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е, а также других элементов системы.



Отмечается, что «Панцирь-С1», обеспечивавший прикрытие позиций противовоздушной обороны РФ от средств воздушного нападения на малых и средних высотах, уничтожен.







Ранее на временно оккупированной территории Крыма, в районе поселка Кача, также был успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»