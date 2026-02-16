В Донецкой области массово сокращают медработников скорой помощи Мирнограда

Автомобиль скорой в Константиновке поврежденный FPV-дроном. Ассоциативное фото: Начальника Константиновской ВА Сергея Горбунова

До 1 апреля в Новодонецкой громаде будут сокращены свыше сорока работников станции скорой медицинской помощи города Мирноград.



Без «экстренки» в итоге могут остаться не только жители Новодонецкой ТГ, но и жители соседней Добропольской городской громады, расположенной ближе всего к линии фронта.



Сами медработники считают, что их увольняют не законно, а потому намерены бороться за свои права. Подробнее о сокращении медиков и о том как ситуация коснется жителей прифронтового региона читайте в публикации «Новостей Донбасса».

Решение о массовом сокращении

Территория, которую обслуживает станция скорой медицинской помощи Мирнограда, относится к зоне возможных боевых действий и активно обстреливается авиацией и дронами — последние нередко охотятся за автомобилями скорой, о чем мы уже рассказывали.



Несмотря на высокую опасность, медики продолжают принимать вызовы, оказывая помощь даже жителям города Доброполья, находящегося в нескольких километрах от передовой, а также раненным военнослужащим, которых впоследствии доставляют в медцентры других областей, в том числе в Киев.

Но уже с апреля жители громад останутся без полноценной скорой помощи. Соответствующий приказ от 26.12.25 г. №277-од был подписан руководством коммунального неприбыльного предприятия «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Департамента охраны здоровья Донецкой области (далее — Центр). Причина — сокращение численности штата.

Известие о массовом сокращении шокировало коллектив станции скорой, но больше всего медиков возмутило как им донесли новость.

«Нам передали письменные уведомления, в которых говорилось, что заседала комиссия и было принято решение готовить нас к увольнению. Также сообщалось что вакантных должностей, которые бы соответствовали образованию и квалификации, для людей не было. Тех кто не подпишет эти "бумажки" наше руководство в устной форме обещало "взять на карандаш" и угрожало неприятностями с характеристикой. Получается, нас не только не уведомили о заседании комиссии на которой мы могли бы защитить себя, но и начали угрожать. Мы отказались подписывать уведомления, их собрали и сожгли в знак протеста», — рассказала «Новостям Донбасса» одна из сотрудниц скорой.

Новодонецкое на карте. Скриншот с сайта DeepState

Донецкие медики: помощь пострадавшим и борьба с чиновниками

Медработники решили бороться за свои права. К тому же люди остро нуждаются в источнике дохода, в том числе для оплаты аренды жилья. Ведь практически все работники скорой лишись своих домов и квартир так как ранее проживали в Селидово, Мирнограде, Покровске, где идут ожесточенные бои. Будучи уверенными, что руководство поступило в отношении их незаконно, медработники написали жалобы в ряд государственных органов, в том числе в Минздрав, Кабинет Министров, Гоструда и правоохранительные органы. Свои подписи поставили свыше сорока человек. Люди требовали:

отменить приказ о сокращении, и провести проверки его законности;





провести проверку процедуры внесение изменений в коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом станции;





проверить законность действий начальника станции скорой медицинской помощи г. Мирнограда, инспектора из отдела кадров и директора Центра;





осуществить аудит начисления заработной платы, надбавок и премий руководству станции и Центра и предоставить правовую оценку.

Парамедик станции скорой медицинской помощи Мирнограда Елена Химич больше года находится в неоплачиваемом отпуске так как воспитывает дочку с первой группой инвалидности (у девушки — ДЦП). Из-за принудительной эвакуации людей с инвалидностью Елена вынуждена была переехать в Павлоград Днепропетровской области. Женщина считает, что причиной нехватки денег в Центре могло стать их нерациональное использование.

«Когда же стал вопрос, "что делать", руководство, которое практически все сегодня находится на безопасной территории, не продумало как сохранить коллектив. В то же время людям приходится работать под постоянными обстрелами, нередко рискуя жизнью. И вы их в итоге выкидываете на улицу? Люди, благодаря которым вы получаете зарплату, причем высокую, их как минимум нужно уважать! Когда наши сотрудники выезжали на вызов в Селидово, Удачное, Покровске, им говорили — вы наши герои. Но сейчас решили просто выставить на улицу так как нет мест», — говорит женщина.

Стоит отметить, что до ухода в неоплачиваемый отпуск Елена 13 лет проработала в скорой помощи и, по ее словам, не использовала инвалидность ребенка как основание для послаблений, выполняя обязанности наравне с коллегами.

«Последние лет пять вообще трудилась на полторы ставки. Когда же поднялся этот вопрос с увольнениями, мне в администрации заявили, что, мол, я все равно на работу не выйду. Почему они так решили, не знаю. Но нельзя так пренебрежительно относиться к людям», — отметила Елена.

Позиция коммунального центра медпомощи: все в рамках законодательства

Свою точку зрения имеют и в КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в который «Новости Донбасса» направили запрос. В администрации ответили, что изменения в штатном расписании произведены «в ответ на недостаточный фактический объем финансирования и потребностей обеспечения оказания экстренной медицинской помощи в условиях военного времени». Речь идет о сокращении территорий обслуживания и количества населения, соответственно и сокращения количества вызовов.

«Расчет количества бригад к количеству населения, в соответствии с законодательством Украины совершается — одна бригада на 10 тыс. населения. В поселке Новодонецкое на данный момент количество населения составляет 5 тыс. Таким образом, при отсутствии средств в Центре мы не можем содержать там четыре бригады», — сообщили в администрации. Там также заверили, что решение об утверждении нового штатного расписания с 1 апреля принято в соответствии со статутом Центра и требований законодательства. Также в администрации считают, что не было нарушений по части заблаговременного предупреждения медработников об увольнении и процедуры принятия этого решения.

В Центре уверяют, что сотрудникам станции скорой медицинской помощи Мирнограда 10 февраля было предложено 15 вакансий на подстанциях в Краматорске и Славянске. Что касается дальнейшего функционирования станции, то после прекращения ее работы экстренную медпомощь жителям Донецкой области будут оказывать бригады подразделений станции скорой медицинской помощи г. Славянск «в полном объеме за экстерриториальным принципом, в соответствии с ЗУ «Об экстренной медицинской помощи».

Как сокращение медиков коснется жителей региона

Хотелось бы детальнее остановиться на двух последних ответах: о наличии 15 вакансий для медработников и оказании экстренной медпомощь населению которую могут переложить на бригады из Славянска. Так, расстояние от Славянска до Новодонецкого — порядка 70 км, плюс еще 10 – 15 км если брать близлежащие села. При таких расстояниях здоровье человека, обратившегося в скорую, подвергается опасности так как время ожидания увеличится в разы.

«Среди жителей много пожилых людей, которым некуда уезжать, и которые за свою маленькую пенсию не смогут нанять автомобиль чтоб их доставили в больницу. А болеть люди не перестают. Буквально вчера наши коллеги отвезли пострадавшего с инсультом. В тот же день доставили человека с нестабильной стенокардией. Это люди, которым если вовремя не оказать помощь, столкнутся с тяжелыми последствиями. Ведь чем быстрее ты приедешь на вызов и доставишь больного в ближайшее лечебное учреждение, тем больше шансов у него на жизнь. А если Краматорск или Славянск будет обслуживать этот «куст», и будет ехать десятки километров только в одну сторону, а потом столько же назад, для человека все может закончиться трагически», — рассказала нашему изданию одна из парамедиков станции скорой Мирнограда.

Что касается наличия вакансий. Отметим, что в уведомлениях об увольнении, которые до этого прислали медикам, указывалось об отсутствии вакансий, которые бы отвечали образованию и квалификации. Однако после того как люди подняли «бунт», вакансии нашлись на подстанциях Краматорска и Славянска. В то же время работники станции пояснили нашим журналистам, что данные вакансии мало кому подходят. Дело в том, что многие медработники арендуют жилье в Днепре, Павлограде, Першотравенске, Полтаве, и на работу в Новодонецкое добираются вместе с водителями скорых, которые также живут в этих населенных пунктах и ездят на своих авто. Бензин оплачивают совместно поэтому поездка обходится недорого. В случае с переводом в Краматорск и Славянск медикам придется добираться на работу и домой самостоятельно на маршрутках и тратить на дорогу минимум 8 тыс. грн в месяц, что очень существенно при их зарплатах. Либо же нужно менять место жительства, но тогда, где гарантия, что сокращения вновь не последуют?

Кадровый вопрос — люди сами по себе

Почему важно защитить медиков станции скорой Мирнограда? Речь идет не только об их рабочих местах, а о доступе жителей Донецкой области к экстренной помощи. Вопрос также в том, как система здравоохранения реагирует на увольнение опытных специалистов. За месяцы работы близ линии фронта медики получили уникальный опыт оказания помощи в критических условиях. И в ситуации, когда в Украине не хватает медицинских кадров, увольнять таких специалистов недопустимо — считает глава совета медицинского движения «Будь как Мы» Оксана Слободяна.

«Даже если бы в регионе почти никого из жителей не останется, экономить на людях, которые продолжают там оставаться и работать — верх цинизма. У людей нет своих домов и они вынуждены нанимать жилье за большие деньги. Они даже предположить не могли что в итоге не нужны государству», — рассказала «Новостям Донбасса» Оксана Слободяна. Она отметила, что случаи массовых увольнений работников скорой — не единичны. Из-за приближения фронта уже предпринимались попытки сокращения работников «экстренки» в Запорожской области, но медики организовали профсоюз и в большинстве себя отстояли, при єтом продолжают добиваться лучших условий работы.

Глава совета медицинского движения «Будь как Мы» Оксана Слободяна. Фото: facebook

О недопустимости сокращения медиков говорит и заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый. Он отметил, что медицинских специалистов в Украине не хватает даже в частном секторе, не говоря уже о государственных и коммунальных медучреждениях.

«А здесь сорок медработников скорой помощи которых негде деть? Это просто кричащая бесхозяйственность», — прокомментировал он нашим журналистам.

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый. Фото: facebook

Эксперт считает, что содействие медработникам станции скорой Мирнограда — это вопрос государственного уровня, которым должно заниматься Министерство здравоохранения Украины. Ситуация с прифронтовыми территориями, считает он, критическая и недостаточно урегулирована. Для прифронтовых территорий нужно принимать иные нормативы либо принимать действенные меры по релокации медработников, предлагать им достойные условия работы в других регионах, всячески содействовать.

«Региональный уровень многого сделать не может так как у него есть нормавтивы и по ним он получает финансирование. Поэтому ситуация с отсутствием поддержки медиков станции г. Мирнограда отображает институционную слабость власти на прифронтовых территориях», — подытожил Константин Надутый.

На фоне массового сокращения медработников скорой интересным выглядит заявление Министра охраны здоровья Виктора Ляшко, который в начале февраля заявил, что работа бригад экстренной медицинской помощи, особенно в прифронтовых регионах, требует отдельного внимания и решений. И что в 2026 г. финансирование экстренной медицинской помощи в рамках программы медицинских гарантий увеличивается до 13,1 миллиарда грн.

В том, насколько законным было решение о сокращении медработников станции скорой, должны разобраться компетентные органы. Но очевидно, что увольнение более 40 специалистов, которые готовы продолжать работу в сложных условиях, затрагивает не только их трудовые права. Это вопрос законности процедуры, уважения к профессиональному статусу работников и соблюдения их социальных гарантий.