«Все прятались от взрывов, а мы ехали на вызов». Как медики рискуют жизнями ради спасения других

Илья Терещенко (крайний справа) вместе с коллегами Максимом Тарадайко и Эдуардом Кулагой (в центре). Фото: ил личного архива

27 июля День медицинского работника в Украине. В этом материале мы расскажем о труде врачей, медсестер, парамедиков, которые спасают украинцев на прифронтовых территориях, часто с риском для собственной жизни.



Парамедик Илья Терещенко дважды чудом выжил, находясь в машине скорой помощи, под ударами россиян. Супруги Наталья Левченко и Эдуард Синьков с 2022 г. работают в одной бригаде скорой и не однократно побывали под артиллерийскими и ракетными обстрелами, спасая людей. Врачи Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) Мирнограда в течение многих дней не покидали город, оказывали помощь пациентам, несмотря на прямые попадания в больницу. Подобных историй самоотверженного труда медработников немало, мы же расскажем о нескольких из них.



Парамедик Илья Терещенко. Фото: из личного архива

Разрушенная больница и удары по скорой

Медсестра районного ЦПМСП Ильиновского сельсовета Донецкой области Татьяна Ежова, продолжает принимать пациентов несмотря на обстрелы. Их населенный пункт расположен рядом с Константиновкой всего в 8 км от линии фронта.



«Наш центр разрушали четыре раза, но мы его восстанавливали своими руками. На четвертый раз уже нечего было восстанавливать, поэтому перешли в другое здание. Все что сохранилось, перенесли чтоб можно было помогать людям… У нас на руках бабушка под 90 лет, ехать некуда. И так уже многие медики уехали, а людей еще остается много. Лечить ведь кому-то нужно. И так многие приходят, плачут от безысходности. Как можем успокаиваем, чем можем помогаем», — рассказала она «Новостям Донбасса».



Также недалеко от линии фронта работает станция скорой медицинской помощи Мирнограда. Это отдельное структурное подразделение Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донетчины. Ранее ее подстанции находились в Селидово, Покровске и других населенных пунктах, однако с приближением боевых действий станция вынуждена была перебазироваться в Доброполье. Однако спокойнее от этого медикам работать не стало. Парамедик Илья Терещенко, рассказывает: автомобиль скорой, на котором он работал, уже дважды получал попадания. Один раз авто изрешетило металлическими фрагментами кассетного боеприпаса, а второй раз в него ударил FPV-дрон.



Первый случай произошел 7 марта. Вместе с экстренным медицинским техником (водитель, обученный помогать медработникам) Илья находился на вызове. Военные и спасатели работники ГСЧС должны были вот-вот доставить пострадавших на безопасное расстояние, чтобы медики оказали им помощь. Внезапно поблизости раздался мощный взрыв и автомобиль скорой, в котором находились люди, буквально изрешетило металлическими фрагментами. Как рассказал нам Илья, это были кассетные боеприпасы предположительно от ракеты «Искандер».



«В автомобиле все было посечено. Это чудо, что ни я, ни водитель при этом не пострадали», — рассказал молодой человек.



Следующий случай произошел 9 июля. Поздно вечером бригаде поступил вызов, что в селе Нововодяное, в нескольких километрах от Доброполья, из-за взрыва пострадал мужчина. Впоследствии выяснилось, что водителя атаковал FPV-дрон, из-за чего мужчина получил проникающее ранение грудной клетки. Оказав пострадавшему первую помощь, его повезли в медучреждение. Но едва автомобиль отъехал 200 метров от места, как в его заднюю часть ударил дрон, раздался взрыв. Однако по какой-то счастливой случайности и в этот раз никто из людей не пострадал и скорая смогла благополучно уехать.



На вопрос, почему он и дальше продолжать работать в бригаде экстренной медицинской помощи в таких опасных условиях, Илья ответил так:



«Я с детства хотел работать именно на скорой помощи. А потому мне и дальше хочется оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Помогая человеку, в душе ощущаешь спокойствие от того, что ты действительно кому-то спас жизнь. Иногда думаю, если бы не скорая, куда бы я пошел? И ничего не приходит в голову, только желание работать на скорой помощи. Тот же стационар не позволяет быть непосредственно на месте события, когда понимаешь, что здоровье и жизнь человека, которому ты оказываешь помощь, зависят от твоих действий», — отметил Илья.



В экстренной медицинской помощи он работает почти четыре года. Говоря об опасностях сегодняшней работы, Илья признает, что за последние полгода ситуация в их регионе обострилась, увеличилось количество пострадавших из-за взрывов. В то же время многие местные жители понимают, в каких условиях приходится работать медикам и стараются лишний раз их не нагружать.



«Те же бабушки, которые вызывают скорую из-за повышенного давления, так перед тобой извиняются, что становится не по себе. В целом люди ситуацию понимают, поэтому стараются лечиться самостоятельно либо чаще обращаться к семейным врачам, а нас щадят, считая, что и так загружены», — подытожил Илья.

О повторном обстреле нет времени думать

Помимо риска попасть под случайный обстрел, медики «экстренки» нередко сознательно рискуют, заходя на участки, где возможны обрушения или повторный обстрел. Хотя протоколы предписывают в таких случаях отъезжать на безопасное расстояние и дожидаться ГСЧС и полицию. Однако медики бригады нередко игнорируют данные предписания. Причина — скорейшее спасение человеческой жизни. Об одном из таких случаев «Новостям Донбасса» рассказала работница одной из бригад в Доброполье Наталья Левченко. Однажды ее бригада получила вызов что ранена женщина. Подробности происшествия на тот момент не были известны.

Парамедик Наталья Левченко. Фото: из личного архива



«Мы ехали в Украинск, и я скажу это было страшно. Вокруг начались взрывы. Помню, как нам навстречу бежали плачущие подростки. Все прятались от взрывов, а мы ехали на вызов. Приехали к дому, а там женщина, у которой из головы торчит осколок. Быстренько хватаем пострадавшую в автомобиль и в Селидовскую больницу. Едва выехали из «красной зоны», остановились чтобы тут же проверить показатели женщины: давление, сатурацию, подключили растворы, обязательно ввели обезболивающее потому как любая травма — это болевой шок», — рассказала Наталья Левченко. Как только бригада отъехала от места, начался повторный обстрел. И подобные ситуации в прифронтовой зоне происходят регулярно. При этом Наталья отмечает, что на момент вызова не думает о возможных рисках.



«Когда ты приезжаешь, то не думаешь, что сейчас начнется повторный обстрел. Ты делаешь все, чтобы спасти человека и облегчить его страдания. Тебя ведь человек ждет, а потому не будешь ехать назад. Хотя, конечно, по инструкции мы можем спрятаться, переждать. Но тут еще время играет большую роль, и чем быстрее остановишь кровотечение, обезболишь, начнешь вливать кровезаменители, тем легче больной перенесет травму», — рассказала она.

Наталья Левченко во время работы. Фото: из личного архива



Наталья Левченко во время работы. Фото: из личного архива



Само собой работники экстренной медицинской помощи носят средства защиты: каски, бронежилеты, которые во время поездки никогда не снимают. Однако легкая броня все таки слабое средство против артобстрелов и КАБов, о которых из-за близости фронта заранее предупредить невозможно. Не так давно бригада Натальи попала под прилет ракеты всего в 150 метрах от автомобиля скорой. Об этом эпизоде нашим журналистам рассказал муж Натальи — Эдуард Синьков, проработавший в скорой 30 лет, и который с 2022 г. работает с супругой в паре в одной бригаде на должности экстренного медицинского техника. От тяжелых увечий и, возможно, гибели людей тогда спасли бетонные конструкции ферм, что были впереди. Поэтому автомобиль лишь осыпало осколками и землей. Эдуард говорит, что у него с женой образоваласьслаженная команда, так как он знает что Наталья будет говорить и думать в той или ином случае, что очень помогает в экстренных ситуациях.

Эдуард Синьков — муж Натальи Левченко



Понятно, что работа в кризисных ситуациях не проходит бесследно для психики медицинских работников. Наталья говорит, что часто эмоционально переживает личную трагедию людей, особенно пострадавших вследствие обстрелов.



«После того как мы передавали человека в больницу, я часто плакала, переживала за каждого. Думала, за что это людям! Что мы такого сделали, чтобы оставаться так без рук, без ног? Но в последнее время перестала плакать, наверное, закончились слезы», — рассказала медик.



Именно возможность помочь человеку, спасти ему жизнь, придает Наталье и ее мужу сил продолжать работу. Как говорит сама Наталья — в любой ситуации ты являешься человеком, который может сгореть сам, но должен помочь другим.

Оперативное принятие решений

Заведующая подстанцией в г. Доброполье Елена Рашевская говорит, что их бригады работают не только на территории Донецкой области, но и транспортируют пострадавших в Днепропетровскую, Винницкую область, а также в Киев. Отличительной особенностью работы медперсонала в прифронтовых территориях, говорит она, является способность быстрого принятия решений в критических ситуациях, что, к сожалению, происходит едва ли не каждый день. И времени на то, чтобы проконсультироваться, просто нет. Причем принимаемые решения направлены на то, чтоб максимально быстро оказать помощь пострадавшему, вопреки тому что медики сами могут попасть под обстрел или очутиться под завалами многоэтажки.



«Таких действий в приказах нет. Также нужно учитывать, что у каждого работающего в бригаде есть семья, родители. Но в это время медработники принимают решение спасать незнакомых мужчину или женщину, потому как уровень эмпатии у них очень высокий. Я считаю, что в скорую идут люди с определенными чертами характера», — рассказала Елена Рашевская «Новостям Донбасса».



Примечательно, что опыт украинских специалистов экстренной медицинской помощи активно перенимают их западные коллеги. Безусловно, там есть высокоуровневые специалисты, наученные работать в экстремальных условиях. Однако что касается обычных бригад, то, по словам Елены Рашевской, у зарубежных коллег есть четкие алгоритмы действия в тех или иных ситуациях. И если они заранее не проговорены и не отработаны, то попав в чрезвычайную ситуацию их коллеги часто теряются, ждут пока от руководства придет конкретное задание о дальнейших действиях.



«В западных странах большинство медработников не работают сердцем как наши. И это отмечали представители Красного Креста и «Врачи без границ», которые к нам часто приезжают. В итоге там активно перенимают наш опыт, планируют перерабатывать свои тактики и стратегии, вводят курсы на основании полученного у нас опыта», — подытожила она.



Нужно добавить, что не меньшего уважения сегодня заслуживают те медработники, которые длительное время продолжали оказывать помощь населению близ линии фронта, но из-за высокой степени опасности вынуждены были уехать в другие регионы. Одними из таких являются медики КНП «Мирноградский центр первичной медико-санитарной помощи». Несмотря на разрушение одной из пяти амбулаторий в результате прямого попадания, врачи еще полгода продолжали принимать пациентов хотя город в то время сильно обстреливали. Присутствие медиков придавало уверенность населению. Медицинское учреждение в итоге было релоцировано в Кропивницкий и Каменское лишь в начале сентября прошлого года.



Начмед ЦПМСП Мирнограда Дарья Труфанова рассказал журналистам нашего издания, что нынешние условия ставят медиков перед лицом многих вызовов, одним из которых является умение приспособиться и организовать работу в новых условиях.

Начмед Дарья Труфанова. Фото: из личного архива



«Если мы сумели сохранить коллектив в таких тяжелых условиях, то в предстоящем восстановлении Украины мы также будем делать все от нас зависящее, чтобы оказывать всю необходимую медпомощь пациентам», — отметила врач.



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Эти, а также многие другие похожие примеры показывают, что находясь в сложных условиях, рискуя здоровьем и жизнью, есть немало медработников, готовых и дальше выполнять свою работу. Люди понимают, что от их действий зависят жизни очень многих, а потому по мере сил стараются помогать, так как видят в этом острую необходимость. Это показатель принципов, на которых должна базироваться не только система здравоохранения, но и вся государственная политика. Где основным критерием должна стать система, нацеленная на всестороннюю поддержку человека ради развития страны.

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