Принудительная мобилизация в «Л-ДНР»: Чего ждать от новой волны

Мобилизационный пункт в Донецке. Фото: Ura.ru

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стартовала новая волна принудительной мобилизации. После относительного затишья, которое длилось несколько месяцев, мужчин снова начали буквально отлавливать прямо на улицах, забирать у них документы и увозить в неизвестном направлении. В этот раз процесс ужесточился, и так называемая справка-бронь уже не действует.



Пушилин продлил мобилизацию до середины ноября

Третьего августа глава «ДНР» Денис Пушилин внес изменения в «указ» о создании комиссии по вопросам предоставления отсрочки на военную службу. В нем уточняется, что ранее отсрочку можно было получить на 6 месяцев с даты объявления мобилизации, а это 19 февраля. Теперь полгода заменили на 9 месяцев — то есть, мобилизация продлится до середины ноября. Хотя в некоторых чатах пишут, что самый жесткий период пополнения армейских рядов закончится через несколько недель. С начала августа в «ЛДНР» снова появились патрули, которые проверяют документы у мужчин и забирают их в неизвестном направлении.



«Сегодня утром, в Луганске одновременно работало сразу более 15 военных патрулей. Мужчин забирали с рынков, университетов (преподаватели), остановок общественного транспорта и лечебных учреждений», — писала «Восточная правозащитная группа» несколько дней назад.



Военный патруль в Луганске. Фото: «Восточная правозащитная группа»

По информации из луганских чатов, наиболее активно процесс принудительной мобилизации идет в Стаханове, Хрустальном (Красном Луче), Антраците и самом Луганске, где военные комендатуры организовывают постоянные рейды. В перекличках публикуют такие сообщения:

«Рынок, таксопарк и поляна. Облава прямо сейчас, человек 10 увели»;

«Первомайск, Сокологоровка ходят по дворам росгвардейцы, заходят в дом, проверяют документы, чердаки и подвалы»;

«Стаханов, Центральный рынок возле "Шарумы" собирают "добровольцев" в пазик. Лично видела»;

«Миусинск, братцы, будьте аккуратнее. 15 мин назад к кенту ломились в частный дом грибники»;

«Инфа от мамы из Луганска: ГАИ останавливает машины и высаживает, моя сестра на востоке с мужем ехала, мужа высадили, сказали, чтобы он взял документы».

«Вчера с маршрутки Луганск-Алчевск на Михайловке высаживали мужчин с концами».

Что касается оккупированной Донецкой области, то здесь, по информации в перекличках, с 1 августа также начали забирать мужчин на улицах. «Новости Донбасса» промониторили чаты последних дней. Судя по сообщениям местных жителей, все-таки принудительная мобилизация в «ДНР» пока что носит не такой тотальный характер. По данным советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, она в Донецкой области скрытая, а местных вербуют якобы как контрактников. Так, в телеграмм-канале «Народной милиции ДНР» пишут о военной службе с зарплатой до 250 тысяч рублей и «спектром вещевого и имущественного обеспечения, питания и льгот для членов семьи».



«Команда дана по всей территории ОРДЛО»

В тоже время правозащитники подчеркивают: зарплат принудительно мобилизованные не получают. Если до отправки на фронт мужчина работал, то, в случае его смерти, семье могут выдать сумму, равную месячной зарплате. Ни о каких социальных гарантиях речь также не идет. В «Восточной правозащитной группе» «Новостям Донбасса» рассказали, что, по сравнению с весной, принудительная мобилизация в ОРДЛО стала жестче.



«Забирают больше там, где найдут физически мужчин. Она идет повальная везде, но если сегодня, например, в Луганске вышли 30 человек мужского населения и наткнулись на патруль, то их забрали. Сегодня это одна цифра. Завтра это может быть Алчевск и 5 человек. Команда дана по всей территории ОРДЛО. Численность принудительно мобилизованных — это те, кому не повезло, и они попали под этот военный патруль», — говорит директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.



По ее словам, если ранее в «ЛДНР» процесс «призыва» был довольно коррумпирован и «белый билет» продавался, то сейчас купить его практически невозможно. Факт того, что так называемая бронь действительно больше не работает, подтверждают и сами местные жители.



«Стаханов, все так же плохо, забирают всех, кто попадет под раздачу, везет только тем, у кого прописка РФ, но все же нежелательно появляться у них на глазах. Бронь, а также другие виды документов "кроме того, что вы обучаетесь, а также прописка в РФ", не смогут вам помочь», — пишут в телеграмм-канале «Мобилизация ЛНР Live».



Несмотря на информацию в этом сообщении, многие пишут, что справки с места учебы в этот раз тоже не приравниваются к брони. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, повестки вручают даже учителям.



По мнению экспертов, такая мощная волна принудительной мобилизации связана с тем, что линия фронта с Донбасса перемещается на юг Украины. Поэтому боеспособные подразделения российской армии перегруппировываются на Херсонское и Запорожское направления. В тоже время Москва не может совершенно оголить Донбасс. Поэтому живую силу из ОРДЛО отправляют на передовую в Донецкую, Луганскую и Харьковскую области. По информации «Восточной правозащитной группы», весной принудительно мобилизовали более 100 тысяч человек с оккупированного Донбасса. Более 23 тысяч из них погибли. Точных цифр, сколько планируют призвать в этот раз, пока нет, но в различных телеграмм-каналах, ссылаясь на источники в военных кругах «ЛНР», говорят о минимуме в 6 тысяч мужчин и максимуме в 10 тысяч. Правда, неясно, речь идет только лишь о Луганской области или о всей территории ОРДЛО.



«Эти мужчины будут вызывать максимальный огонь украинской армии на себя. За их смерти оккупационные администрации и Российская Федерация не будут выплачивать такие компенсации, как за российских солдат и офицеров. Кроме того, их не нужно вызволять из плена», — объясняет Вера Ястребова причины мобилизации гражданских из Донбасса.



Несогласных вызывают на допросы

Несогласных с такой военной службой без выбора много, но любые попытки выразить протест жестко пресекаются оккупационными администрациями. С мужчинами, которые не хотят погибать за «республику», проводят разъяснительные беседы. В середине мая жены мобилизованных группировкой «ЛНР» местных жителей вышли на стихийный митинг в оккупированных Ровеньках Луганской области. Они рассказывали, что их мужей насильно забрали в армию прямо с улицы и бросили на поле боя. После этого связи со многими нет.



Спустя три месяца подобные протестные настроения практически полностью контролируют «власти ЛНР», а к тем женщинам, которые были активны, применяются репрессии в виде вызовов на допросы.



«Оккупационные администрации решили выйти из ситуации путем создания подконтрольной общественной организации "Женщины Донбасса", которая взяла на себя функции информировать женщин, у которых были принудительно мобилизованы родственники, чтобы сдерживать протестный настрой и протестный потенциал», — рассказывает Вера Ястребова.



Что же до тех «призывников», которые погибли на передовой, то, по данным правозащитников, чтобы скрыть эти факты, семьям не выдают тела. Либо признают мобилизованных пропавшими без вести. После этого близкие могут месяцами ждать возвращения своего родственника.