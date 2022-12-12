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Потужність, фази, паливо: Як обрати електрогенератор для будинку або квартири

Новини Донбасу
12 грудня 2022, 19:04

Потужність, фази, паливо: Як обрати електрогенератор для будинку або квартири

Електрогенератор став необхідністю в Україні. Фото: Новини Донбасу Електрогенератор став необхідністю в Україні. Фото: Новини Донбасу

Після масованих ракетних ударів російських військ по енергооб’єктах України в багатьох регіонах виникли перебої і проблеми з електропостачанням. В умовах зими і часткового блекауту необхідністю номер один став генератор електроенергії. Не тільки для підприємств, магазинів, а й практично кожної сім’ї. Які генератори існують і як вибрати саме той, що оптимально підійде для будинку або квартири — з’ясовували журналісти «Новин Донбасу».

Як вибрати приватний будинок?

Насамперед важливо визначитися – для яких цілей необхідне обладнання. Від цього залежатиме вибір палива, потужності, типу запуску. 

Перед покупкою треба порахувати, скільки електроприладів працюватиме в оселі і скільки енергії потрібно кожному. Для стандартного домашнього набору техніки буде достатньо 3 кВт. Ця потужність дасть змогу, крім освітлення, увімкнути холодильник і ще кілька приладів першої необхідності. Але про одночасне використання фена, духовки і пральної машини доведеться забути. 

Вартість генератора на 2,8 кВт стартує від 15 тисяч гривень. Але якщо у вас великий будинок і багато електроприладів, знадобиться обладнання на 5 кВт і більше.

Електрогенератор. Фото: Новини Донбасу

Визначення потужності домашнього генератора: що важливо врахувати

Спершу варто з'ясувати, якими приладами користується кожен член родини і скільки енергії на це потрібно. Важливо врахувати, що зі складеного переліку не буде використовуватися одночасно. Ці прилади можна не враховувати. 

Далі потрібно додати показники пускового струму – потужність, необхідна для запуску електроприладів. 

Експерти радять не використовувати можливості генератора на повну, слід забезпечити запас. До отриманого числа додайте 20-30%. При цьому не рекомендують купувати занадто потужний пристрій, оскільки буде зайва витрата палива без потреби. 

Скільки має бути фаз

Генератори бувають:

  • однофазні;
  • трифазні;
  • комбіновані.

Обирати необхідно залежно від мережі, яка проведена в будинку.

Нагадаємо, всі побутові електроприлади розраховані на живлення від однофазної мережі – 220 В. Трифазний споживач (380 В) функціонує тільки від відповідної станції, а однофазних можна також під'єднати до однієї фази 3-фазного генератора. 

Найчастіше у звичайних будинках використовується однофазна мережа. Значить і пристрій знадобиться такий же. Важливо уточнити цей момент, аби не помилитися з покупкою.

Генератор на вулиці. Фото: Новини Донбасу

Бензиновий чи дизельний?

Цей вибір – на ваш розсуд, незважаючи на технічні параметри приладів, потужність та інші характеристики. 

Серед найпопулярніших і найпоширеніших побутових генераторів – бензинові. Їхні основні переваги – цінова доступність, швидкий запуск, компактність, відсутність сильного шуму. Доступні як у відкритому вигляді, так і в спеціальних шумопоглинаючих "оболонках". Середня вартість – 18 тисяч гривень і більше.

Однак вони не можуть працювати довго без зупинки. Після 5-8 годин використання техніці потрібен відпочинок. Ще один недолік – висока вартість бензину.

Як альтернативу пропонують дизельний, здатний працювати без перерви набагато довше. За габаритами буває і великим, і компактним. Витрата палива – більш ощадна, але вартість набагато вища. У середньому, від 60 тисяч гривень. Великі моделі часто використовують на виробництвах. 

Промисловий генератор. Фото: Новини Донбасу

Найменш популярні газові генератори. Передовсім через ризики під час експлуатації, адже необхідно підключати балон. Тривалість використання залежить від його об'єму. Серед переваг – триваліший термін експлуатації двигуна, оскільки газ не руйнує метал.

Генератори відрізняються і типом запуску: автоматичний спосіб, за допомогою ручного або електричного стартера.

У разі ручного механізму ви тягнете за тросик (у сучасних моделях це не потребує великих зусиль). При електричному процес набагато простіший – генератор заводиться від розряду струму. Найдорожчі моделі – з автоматичним запуском. Його часто використовують, коли резервну мережу необхідно підключити негайно.

Що робити мешканцям квартир?

Через проблеми з електропостачанням попит на генератори різко зріс. Дедалі більше людей цікавиться встановленням такого обладнання у квартирі. Адже якщо з приватним будинком у цьому аспекті проблем не буде, то до житла у висотках є низка питань. Насамперед, пов'язаних із безпекою. 

Зацікавившись цим питанням, можна знайти достатньо інформації. У соцмережах люди діляться власним досвідом. Як найоптимальніший варіант радять встановлювати найменш шумну модель на постійно провітрюваному балконі. 

Тут варто згадати про ще один вид сучасних генераторів – інвенторні, які називають «квартирними». Вони не галасливі, компактні, їх зручно транспортувати. Пристрій надійно захищений як від внутрішніх впливів, так і від зовнішніх. Максимальна потужність – 8 кВт. Працює на бензині.

Але рятувальники суворо забороняють установку будь-яких генераторів у квартирах. У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) акцентують: генератор призначений для експлуатації винятково на відкритому повітрі. Відстань до суміжних об'єктів – будівель, стін, автомобілів, має становити щонайменше 6 метрів.

Під час його роботи виділяється чадний газ, що може призвести до отруєння і летальних наслідків. Такі випадки в Україні вже фіксують, кажуть рятувальники. Найчастіше до трагедії призводить саме порушення правил експлуатації. Їхній перелік можна прочитати за посиланням.

Однак різні міста України рішення таки знаходять. Наприклад, мешканці купують генератор у складчину для під'їзду багатоповерхівки. Розроблено спеціальні програми, у межах яких ОСББ, будинковим кооперативам потім компенсують частину вартості з міського бюджету. Подібні вже діють у Львові, Києві, Рівному, Полтаві, Броварах, Борисполі та інших. 

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