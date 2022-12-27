«Стекло выдержало арту и бои. Значит, и мы выдержим». История семьи предпринимателя с Херсонщины

Фото из личного архива героев материала

Развязанная Россией широкомасштабная война отразилась на жизни всех украинцев. Многие люди потеряли не только свой дом, но и бизнес. Медиапроект WAW представляет рассказ девушки, чей папа является предпринимателем из Херсонской области. Ее семья строила бизнес по изготовлению и продаже консервации по домашним рецептам, но все изменила война. «Новости Донбасса» публикуют этот материал в рамках партнерства.

Мой папа всегда говорит, что он делает свою продукцию такой, чтобы ее могли есть его дети. Острые помидорчики, яблочный сок, тушоночка, икра из кабачков. Все с нашей Херсонщины. Помню, чтобы начать бизнес папа забрал домашний компьютер и продал машину.



Сначала было маленькое производство в Херсоне, но очень быстро стало понятно, что всем нравится, клиентов становится больше и нужно расширяться.



И вот у него целый завод в Посаде-Покровском. Его мечта. Сотрудники завода — это жители этого села. Папа с мамой работают, приумножают, стараются и... 24 февраля.



Когда я позвонила утром папе, он сказал, что едет на работу. Сказал, что не оставит завод, своих людей и нашу собаку.



Я попросила родителей забрать меня с ребенком из Киева. Это была моя хитрость, чтобы заставить их выехать. И, Слава Богу, она сработала.



Завод очутился на линии фронта.



Постоянные обстрелы, бои. Уже никто не думал о технике, продукции, убытках — главное, чтобы эвакуировали людей, чтобы все выжили.



Последнее видео с камер наблюдения — на территорию заезжает танк.



За первые дни полномасштабного вторжения папа полностью поседел.



Где-то в конце весны, когда село уже точно было на подконтрольной территории, родители смогли поехать на завод. В сопровождении военных, под угрозой прилетов. Папа присылал мне фотографии полностью разрушенных построек и подписывал их: «О, остался конвейер, сможем отстроить»,



Потолка нет, админздание полуразрушенное, склады разбиты. Все, что строили родители всю свою жизнь. Где честно работали люди. Я рассматривала фотографии и увидела кое-что. Среди разбомбленного и уничтоженного стояла одна партия стеклянных банок, которая готовилась к отправке. Полностью целая. Стекло выдержало арту и бои. Значит, и мы выдержим.



Когда родители выехали на относительно безопасную территорию, папа начал временно производить продукцию на чужих производственных мощностях. У нас есть хорошие рецепты, а людям нужно что-нибудь есть зимой. Ну и надо помогать армии.



Но живут родители в состоянии «временно». Мама уже 8 месяцев до конца не распаковывает чемоданы. Хочет домой.



Папа тоже. Он планирует восстановление завода, как только это станет безопасно. Делать релокацию не хочет. Он понимает, если в село вернется работа — в село вернутся и люди. А он всегда производит свою продукцию для людей.