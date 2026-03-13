Взрывы у аэродрома «Ханская» в Адыгее: сообщают об атаке БПЛА

В районе аэродрома «Ханская» возле Майкопа в Республике Адыгея ночью прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Exilenova+.



По словам очевидцев, громкие взрывы были слышны недалеко от военного аэродрома. Официальной информации о возможных повреждениях инфраструктуры на момент публикации не поступало.



В Министерстве обороны РФ заявили о масштабной ночной атаке беспилотников. По утверждению ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь якобы уничтожили 176 украинских БПЛА.



Согласно заявлению, 80 беспилотников были сбиты над территорией аннексированного Крыма, 29 — над Республикой Адыгея, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря, 7 — над Ростовской областью, 5 — над Курской областью, 3 — над Ставропольским краем. Ещё по два БПЛА, как утверждается, сбили над Брянской областью и над Чёрным морем, а по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан.