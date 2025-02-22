Почему они возвращаются: что заставляет переселенцев выбирать родные, но опасные города

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Осенью 2024 года в Украине вспыхнула очередная большая дискуссия по поводу перемещенных лиц, которые возвращаются на оккупированные территории. Катализатором для широкого обсуждения в соцсетях стали слова Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который отметил: количество ВПЛ уменьшается, люди едут обратно. Несмотря на то, что Лубинец ясно озвучил причины такой ситуации — недостаточная денежная помощь и неуверенность в будущем, его заявление стало триггером для волны хейта в адрес переселенцев. Действительно ли перемещенные лица готовы вернуться в оккупацию, что заставляет их выбирать опасные, хоть и родные, населенные пункты — «Новости Донбасса» разбирались в этих вопросах на основе социологических исследований.

60% переселенцев намерены снова жить в Донецкой области

Сейчас в Украине насчитывается более 4 млн 600 тысяч внутренне перемещенных лиц — такие данные публикует Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики. Из них около 890 тысяч — дети. Речь идет о тех ВПЛ, которые зарегистрировались, поэтому по факту реальное количество может быть выше. Больше всего людей уехали из Донецкой и Харьковской областей. Что касается возрастной группы, на первом месте переселенцы в возрасте 61-70 лет, на втором 31-40, на третьем 41-50.



Сколько именно ВПЛ вернулись в свои дома — официальных данных нет, но в декабре Минсоцполитики сообщало о 29 тысячах таких переселенцев, из которых только тысяча якобы переехала обратно на уже оккупированные территории, а другие — в зону боевых действий. До этого народный депутат, член Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко называл значительно большую цифру — 150 тысяч человек, которые перестали быть ВПЛ и вернулись именно на оккупированные территории. Правда, потом сам Ткаченко признал, что это число преувеличено.



Что же заставляет людей возвращаться? Речь не только о захваченных населенных пунктах, но и прифронтовых. Летом DII-Ukraine совместно с Киевским международным институтом социологии изучили взгляды и настроения жителей и выходцев из Донецкой области. Были опрошены 1010 респондентов. Среди них те, кто до сих пор остается в регионе; кто уехал в течение 2014-2021 годов; кто оставил свои дома после полномасштабного вторжения; и те, кто эмигрировал за границу.



В фокус-группы входили, в том числе представители местных властей, бюджетной сферы, общественных организаций и медиа, предприниматели. У людей спрашивали о связи с регионом и планируют ли они возвращаться, если уехали. 60% переселенцев ответили, что намерены снова жить в Донецкой области, но в ближайшее время готовы на это только 3%. Большинство, 36%, дождутся окончания войны, 20% готовы вернуться после того, как в регионе будет безопасно. Причем некоторые участники опроса рассматривают вариант возвращения в Донецкую область даже если их жилье будет полностью разрушено.

Вообще ощущение безопасности будет основным толчком к возвращению для выехавших. Причем этот вопрос участники фокус-групп рассматривали по разным критериям. К примеру, по мнению опрошенных, наличие ПВО не дает гарантии безопасности, потому что нет возможности сбивать все ракеты, а тем более артиллерию, которой обстреливают Донецкую область в первую очередь. Кроме того, сильная ПВО не означает, что населенный пункт не будет оккупирован. Поэтому для 55% переселенцев безопасность означает окончание войны вообще, для 45% полное прекращение военных действий на территории области, для 35% подписание мирного соглашения между Украиной и РФ. Среди оставшихся в регионе жителей Донбасса основные факторы безопасности такие же. Только для них на первом месте по приоритетности полное прекращение военных действий на территории области, что логично, ведь люди находятся непосредственно практически в эпицентре боев.

«Как я вижу окончание войны? Когда закончатся ракетные атаки, когда закончатся смерти, когда будет освобождение территорий, которые сейчас не принадлежат Украине. Когда все люди будут понимать, что у них есть возможность вернуться в спокойное место», — говорит один из участников фокус-групп.

Кроме фактора безопасности людей может мотивировать вернуться в свои дома в Донецкой области также ностальгия и любовь к родному городу — так ответили 55% опрошенных, наличие жилья — 47%, родственные связи — 33%. Среди дополнительных факторов — наличие стабильной работы.

В то же время следует добавить, что 66% нынешних жителей Донбасса даже не планируют никуда уезжать, разве что, если будет угроза оккупации.

«Я знаю, что делают оккупанты с патриотически настроенными людьми. Да и вообще с украинцами. У меня есть знакомые, которые были в плену. И я знаю, как это может угрожать. Поэтому явная угроза оккупации», — говорит участник фокус-группы о вероятности выезда из своего города.

28% уже переселившихся не планируют возвращаться. В первую очередь, это те, кто нашел себя в новых громадах — начал бизнес, дети пошли в школы или университеты. Конечно, намерения вернуться зависят и от того, сколько лет ВПЛ и какой волны. Среди переселенцев первой волны — тех, кто покинул дома после 2014 года, о релокации обратно домой думает 51% опрошенных. Среди ВПЛ «второй волны», то есть выехавших после начала полномасштабного вторжения — это 74%.

Люди возвращаются из-за стигматизации и невозможности прокормить семью

Как уже было отмечено выше, только 3% среди опрошенных жителей Донецкой области готовы вернуться в заброшенные населенные пункты даже сейчас. То есть, это количество достаточно небольшое. Причины, почему это происходит, в опросе пытались исследовать довольно глубоко. Среди основных переселенцы называют отсутствие жилья в других регионах Украины или его высокую стоимость (30% опрошенных) и сложности поиска работы (16% опрошенных) — это факторы достаточно очевидные, они лежат на поверхности.

В то же время, на втором месте среди причин плохое отношение к представителям Донецкой области со стороны жителей других регионов. Как оказалось, это может подтолкнуть к возвращению домой 21% опрошенных — то есть, пятую часть перемещенных лиц.

«У нас есть опыт, что люди возвращаются на оккупированную территорию. Потому что им сейчас в Украине, там, где подконтрольная территория, труднее прокормить своих детей, снять жилье. Потому что цены неподъемные. Иногда в некоторых принимающих громадах не берут на работу, если ты из определенного региона. Об этом не принято говорить, потому что никто не хочет разжигать конфликт в государстве, но это есть. У нас есть множество примеров, когда там из Бахмутского района, из Мариупольского района людям не сдавали жилье, не брали на работу», — говорит участник фокус-группы.

В 2014 году стигматизация переселенцев была очень острым явлением. Тогда ВПЛ отказывали в жилье из-за их принадлежности к востоку Украины. После полномасштабного вторжения эта проблема не так очевидна, но опрос демонстрирует, что это на самом деле не так.

«У меня была знакомая семья. Трое детей маленьких, мама. Нет, было двое, беременная мама родила уже здесь. Вот мама с детьми. А папа – преподаватель русского языка. Приехали в Тернополь. Конечно, работы он не нашел для себя. Оплачивать аренду они не смогли. И были вынуждены вернуться назад», — рассказывает переселенка, опрошенная в составе фокус-группы.

На решение вернуться влияет и отмена льгот и выплат для ВПЛ — об этом сказали 16% опрошенных, а они действительно сокращаются. Сейчас средства могут получить только уязвимые слои населения и только в течение определенного времени. Поддержка государства в таких сложных условиях, когда люди вынуждены начать новую жизнь, очень важна. 9% опрошенных переселенцев отметили, что им не хватает денег даже на еду.

«Я лично заметила, что после того, как отменили многим выплаты ВПЛ, люди начали возвращаться, потому что они не могут платить дорогое качественное жилье, или еще как-то выживать. И возвращаются в свои дома», — говорит опрошенная переселенка.

Люди возвращаются, если улучшается ситуация с безопасностью или населенный пункт освобождают ВСУ. К примеру, в Лиман Донецкой области, который был деоккупирован осенью 2022 года, почти сразу приехало более 3 тысяч человек. Но сейчас местные жители вынуждены снова покидать этот город, потому что обстрелы стали очень частыми. Среди причин возвращения перемещенных лиц в свои дома также языковой барьер (8% опрошенных); необходимость ухода за членами семьи преклонных лет и людьми с инвалидностью (11% опрошенных) или за хозяйством (10% опрошенных).

65% дончан не поддерживают идею территориальных уступок даже ради мира

Большинство опрошенных, несмотря на привязку к региону, все равно в первую очередь идентифицируют себя как граждане Украины. Чем дольше человек оторван от Донбасса, тем меньше связь с ним он чувствует. Например, среди выехавших после 2014 года ВПЛ только 55% сейчас считают себя представителями Донецкой области. Среди покинувших дом после февраля 2022 года это 82%.



Что касается будущего Донбасса в течение ближайших 10 лет, то здесь мысли людей довольно негативные. Большинство, 28%, считают, что регион не сможет справиться с последствиями войны, а уровень жизни там будет низким. 16% опрошенных опасаются, что РФ удастся оккупировать всю область. Пессимистические настроения в первую очередь среди дончан, которые выехали за границу. Стимулом для возвращения люди называют предоставление жилья вместо утраченного, ускорение восстановления разрушенной критической инфраструктуры, привлечение иностранных инвестиций для восстановления и развития Донецкой области.

В то же время Донбасс через 30-50 лет видят совсем другим — высокотехнологичным и современным регионом, где создано много рабочих мест с высокими заработными платами. Там должна быть развита туристическая отрасль, восстановлено большинство зданий и сооружений, разрушенных во время войны. Относительно того, как взаимодействовать тем, кто больше 10 лет жил в оккупации, с теми, кто находился на подконтрольных Киеву территориях, опрошенные считают, что нужно создать институции и принять законы, которые будут защищать проукраински настроенное население. Кроме этого, пропагандировать украинскую культуру и язык на освобожденных территориях.



«Количество пророссийского населения не стало больше. Там ровно столько, сколько было до 2014 года. Я не смог там жить только потому, что их поддерживала Россия, и их было больше, условно говоря. Если будет защита государства, если будут работать какие-то институты, которые будут защищать тех, кто там будет проводить ассимиляцию, то, в принципе, можно туда возвращаться», — считает переселенец «первой волны».

Только 13% опрошенных полностью согласны, что Украина может уступить свои территории, захваченные с 2014 года и по сегодня. Большинство, до 65%, все же не поддерживают идею территориальных уступок даже ради мира.

Чтобы обезопасить Донбасс от России, по мнению части опрошенных, нужно построить в регионе милитаристскую зону. В то же время другая часть респондентов против такого решения, хотя и они говорят о «серой зоне». Она по их мнению должна быть небольшой и не затрагивать населенные пункты.