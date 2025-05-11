«Ему только исполнилось 18 лет»: Как граждане Таджикистана оказываются на войне

Журналисты издания Your.tj выяснили, как граждане Таджикистана оказываются на войне с Украиной на стороне России

Около 930 граждан Таджикистана воюют на стороне России в Украине, около 200 из них уже погибли, некоторым из них только исполнилось 18 лет. Об этом сообщает таджикское издание Your.tj

«От нескольких дней до нескольких месяцев с момента призыва до гибели – именно столько длится в среднем жизнь контрактника, оказавшегося на войне. На войне, которую четвертый год ведет Россия против Украины», — говорится в статье.

На стороне России, по данным украинского проекта «Хочу жить», воюют несколько сотен граждан Таджикистана.

Журналисты издания выборочно проверили список, представленный украинской стороной, в том числе погибших. Все они совпали. Данные, которые приводятся в списках, также позволили понять сколько в среднем длится жизнь контрактника на войне, люди каких возрастов заключали контракт чаще, и главное в какой период времени.

Также журналисты сделали важное уточнение: какая часть людей в списке имеют двойное гражданство – России и Таджикистана, а какая только Таджикистана, неизвестно. Но так как по рождению они являлись или являются гражданами Таджикистана, либо являются таджиками по национальности, украинский проект их указывает как таджикистанцы.

Так, Мухаммадюсуфбек Вахобов проживал в Пскове, у него было двойное гражданство – России и Таджикистана. Юноша заключил контракт с министерством обороны России спустя два месяца после своего совершеннолетия, 3 марта 2024 года. Спустя еще месяц, 11 апреля 2024 года, по данным украинского проекта «Хочу жить», Мухаммадюсуфбек погиб.

Отмечается, что последний раз Мухаммадюсуфбек выходил на связь с братом Диёрбеком 31 марта, сообщив, что находится на Херсонском направлении, в районе населенного пункта Крынки. Семья юноши то ли не сразу узнала о гибели, то ли еще не верила. Но 23 апреля в телеграм-канале по поиску срочников было размещено обращение Диербека, который искал младшего брата.

«Его сначала забрали в Ростов, а потом уже отвезли в сторону Херсонского направления», — рассказал брат.

В коротком интервью Your.tj родственники Мухаммадюсуфбека сказали только одно: «У него фактически не было выбора». Они отказались от других подробностей.

Издание сообщает, что у части граждан Таджикистана, оказавшихся на войне, есть второе, российское гражданство, и многие из них попали под мобилизацию, уклонение от которой могло привести к лишению гражданства.

В среднем контрактники на войне живут 140 дней

Украинский проект «Хочу жить» собрал данные о гражданах Центральной Азии, принимающих участие в войне на стороне России. По их информации, на стороне России воюет 931 гражданин Таджикистана. В списках указывалось, что официально подтверждена гибель 196 человек.

На момент подготовки материала Your.tj получило данные о гибели еще одного гражданина Таджикистана, Сироджиддина Нуриддинова. Он погиб 23 апреля 2025 года. С момент заключения им контракта прошел ровно год.

«Среди стран Центральной Азии Таджикистан занимает второе место по количеству граждан, подписавших контракт с российской армией. На первом, по данным проекта, граждане Узбекистана. Их 1110 человек», — пишет издание.

Как сообщил Your.tj пресс-секретарь проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко, среди таджикистанцев на войне много обладателей двойного гражданства, что в ряде случаев автоматически обязывает их к прохождению военной службы. При этом в списке не приводится различия между теми, кто имеет только таджикский паспорт, и теми, кто обладает двумя гражданствами.

«Некоторые из них [военнопленных] рассказывают, что попали на службу сразу после получения российского гражданства, что было условием получения гражданства. Как бы там не было, мы их расцениваем как граждан Таджикистана. Знаем, что также есть несколько десятков выходцев из Таджикистана, то есть россиян с рождения с национальностью таджик», — говорит Матвиенко.

Мухаммадюсуфбек не единственный 18-летний таджикистанец, который оказался на войне, едва достигнув совершеннолетия. Саидахмад Пирмадов оказался на войне 28 ноября 2023 года — всего через 11 дней после своего 18-летия. Его участие в боевых действиях продлилось два месяца.

Журналисты Your.tj попытались связаться через социальные сети с другими молодыми таджикистанцами — Мехробом Носировым, который заключил контракт в апреле 2024 года, спустя два месяца после своего совершеннолетия, и Шохджахоном Сояркуловым, подписавшим контракт в возрасте 20 лет. Но сообщения остались без ответа, об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Согласно данным украинского проекта, на момент заключения контрактов пятерым таджикистанцам было по 18 лет, еще столько же юношей были в возрасте 19 лет. Но основное количество приходится на возрастную группу 20-40 лет. Самому возрастному уже исполнилось 70 лет, и он до сих пор воюет. На момент заключения контракта ему было 67 лет.

Сотрудники издания также изучили, сколько в среднем составляет срок службы от момента подписания контракта до смерти. Самый короткий был всего 7 дней. Средняя продолжительность жизни контрактника – около 140 дней, это около 5 месяцев.

Виталий Матвиенко говорит, что 90% персональной информации об этих людях, которая включает данные об их военных контрактах, местах подготовки, службы и т.д., украинский проект получил от источников в Вооруженных силах России. Некоторые из них уже находятся в плену в Украине, по некоторым есть некрологи в открытых источниках.

«Эти списки не полные, мы уверены масштаб участия иностранных граждан, в том числе и граждан Таджикистана, немного больше. По некоторой части из списка мы знаем где они прописаны, по некоторым знаем, что они погибли, когда это было и где похоронены. Но опять же, не по всем, тем более этот процесс динамический», — говорит Матвиенко.

Нет в этом списке Самира Васитова, который оказался в плену в августе 2024 года. На канале «Мобилизация» было опубликовано видео 18-летнего Самира , который рассказал, что жил в Туле, откуда был призван на срочную военную службу.

«Я думал, что как и все, пойду, отслужу год. Я даже не думал, что попаду на границу», — рассказывал Васитов, который попал в плен в Курской области.

Большая часть контрактов заключались после событий в «Крокусе»

Издание отмечает, что в списках проекта «Хочу жить» практически отсутствуют данные по заключенным, которые в 2022 году массово вступали в ряды ЧВК «Вагнер». Основной массив данных проекта начинается с 2023 года.

Тем не менее в списке есть люди, находящиеся в розыске на территории России. Например, 28-летний Рустам Дехконзода был объявлен в федеральный розыск после того, как районный суд Санкт-Петербурга в мае 2023 года назначил ему штраф в размере 7000 рублей с последующим выдворением из страны. Уже 20 июня дело передали судебным приставам, однако, согласно данным проекта, 26 июня Рустам подписал контракт с министерством обороны РФ.

«35-летний Махмуд Абдурахмонов, находящийся в розыске, в июне 2024 года также заключил контракт. Условия, при которых это произошло, неизвестны. Похожая история у 27-летнего Фаридуна Джураева, который подписал контракт в сентябре 2023 года», — говорится в статье.

Информации о дальнейшей судьбе этих людей на сегодняшний день у журналистов нет.

Также сообщается, что основная часть контрактов, по данным украинского проекта, пришлась на весну-лето 2024 года, сразу после теракта в «Крокус Сити Холле», в осуществлении которого обвинили четырех граждан Таджикистана. Сразу после этого начались массовые рейды против таджикских граждан, работающих в России.

Некоторые граждане Таджикистана оказались на войне сразу после миграционных центров, где им предлагали заключить контракт в обмен на гражданство. Кто-то, как 36-летний Мансур Касымов, повелся на «хорошую зарплату».

Журналисты Your.tj пишут, что Мансур Касымов работал грузчиком на овощной базе за 2000 рублей в день. Ему предложили работу в Луганске за 8000 рублей в день.

Уже находясь в украинском плену, Мансур рассказал, что жил в России по виду на жительство. 1 ноября 2024 года его отправили в Курскую область. Однако уже в первый день он оказался в плену — после того, как попал под удар украинских дронов.

«Мне сказали, что в Луганск можно попасть на работу, только пойдя в военкомат. Я пошел в военкомат, и меня оттуда больше не отпустили. Шесть дней находился на полигоне в Воронеже, там дали военную форму, забрали гражданскую форму. Только тогда я понял, что происходит. Но я этого совсем не хотел, у меня четверо детей, зачем мне воевать», — рассказал Касымов.

Шавкат Саидасаншоев, находясь в украинском плену, рассказал о том, что выходцев из Центральной Азии используют как «пушечное мясо». Шавкат добровольно подписал контракт, и только на передовой понял, что совершил ошибку.

«Здесь [в плену] с нами хорошо обращаются. Я хочу сказать всем знакомым, родным — не подписывайте контракт. Все ложь, всех отправят на смерть», — рассказал Саидасаншоев.

Из списка контролируемых лиц

По информации Your.tj, в октябре 2024 года МВД России передало министерству труда Таджикистана список из 120 тысяч таджикских граждан, которые якобы вошли в реестр контролируемых лиц. Сам реестр заработал с марта 2025 года. Указывалось, что эти люди должны либо покинуть Россию, либо легализовать свое нахождение там.

Многие из того списка тогда написали, что в списках есть неточности, в него попали даже те, кто уже получил гражданство России.

Журналисты издания сверили данные, которые распространило Минтруда Таджикистана, со списком украинского проекта «Хочу жить». Выяснилось, что в реестре контролируемых лиц числятся 93 человека, которые заключили контракт с министерством обороны России. Из них 20 человек уже погибли.

Причем все эти граждане Таджикистана (один, кстати, имел в том числе российское гражданство) заключили контракты еще до появления самого реестра, то есть в 2023 и 2024 году. Опять же, основная масса контрактов пришлась на весну-лето 2024 года.

Мигрантов призывают сдаваться в плен

На протяжении всей войны украинский проект «Хочу жить» призывает военнослужащих, оказавшихся на фронте по собственной воле или под давлением, сдаваться в плен. Организаторы проекта обещают, что в случае добровольной сдачи обращение с пленными будет осуществляться строго в соответствии с международными стандартами обращения с военнопленными.

Они обещают трехразовое питание, медицинское обслуживание, возможность регулярной связи с родными

Для упрощения процедуры сдачи в плен проект «Хочу жить» запустил Единый центр приема обращений на сайте hochuzhit.com, где подробно изложены инструкции для военнослужащих.

Кроме того, работает специальный чат-бот @spasisebyabot в Telegram, через который можно сообщить о своем положении, местонахождении и получить помощь для сохранения жизни.

Пресс-секретарь проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко напоминает всем иностранцам, которые собираются воевать за РФ, что в этой войне они будут лишь расходным материалом.

«Что бы вам не обещал вербовщик или непосредственно военком, оно не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью на чужой войне вдали от дома. Вас гарантированно обманут и отправят на верную смерть», — сказал Матвиенко.

В статье также говорится, что Таджикистане участие граждан Таджикистана в войне на стороне России или Украины квалифицируется как тяжкое преступление по статье 401 «Наемничество» УК и карается сроком до 20 лет лишения свободы.

Согласно примечанию к статье 401 (1), лицо, добровольно отказавшееся от незаконного участия в вооруженном формировании, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств до прекращения деятельности вооруженного формирования, завершения вооруженного конфликта или военных действий, если в его действиях не содержатся признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности.

На граждан Таджикистана, имеющих на момент подписания контракта также российское гражданство, данная ответственность не распространяется.