9 мая в Донецке, Мариуполе, Макеевке и на Саур-Могиле: Память на службе пропаганды

«Парад» игрушечной техники на площади Ленина в Донецке.Фото: соцсети

В Донецке 9 мая прошёл без парада военной техники, как это было в прошлые годы — были лишь паркетные мероприятия при участии верхушки оккупационных властей региона, автопробеги с флагами СССР и России, полевая кухня и «парад» игрушечной техники на площади Ленина.



Оккупационные власти в Мариуполе и на Саур-Могиле разворачивали гигантское «Знамя Победы», а в Бахмуте — баннеры на фоне руин стертого в пыл в ходе российского наступления города. Ни одна из этих «праздничных» картин не скрывает, что регион живёт в войне уже 11-й год. «Новости Донбасса» отслеживали как проходит 9 мая в захваченных Россией городах Донецкой области.

9 МАЯ 2025 ГОДА В ОККУПИРОВАННОМ ДОНЕЦКЕ

В захваченном с 2014 года областном центре событий оккупационные власти запланировали больше всего. Но, безусловно, таких масштабных парадов и акций как в былые годы оккупации — в 2019, в 2020, и в 2021 — в городе не происходит.



В Донецке в этом году ограничились небольшими автопробегами с советскими и российскими флагами — до 20 машин в колонне, и мотоколонной с портретами как во время акций «Бессмертный полк».

Автопробег в Донецке к 9 мая. Скрин из видео

Мотопробег к 9 мая в оккупированном Донецке. Скрин из видео

Также по разным локациям в городе были разбросаны отдельные тематические события. В парке Щербакова, возле больницы им. Калинина и бульваре Пушкина стояли импровизированные полевые кухни. На площади им. Ленина со стороны проспекта Ильича там установили буквы «ПОБЕДА» и несколько конструкций с флагами СССР и РФ. Также там устроили «мини-парад военной техники».

Площадь Ленина в Донецке. Фото: соцсети

Традиционную российскую акцию «Бессмертный полк» тоже почему-то организовывать не стали, но в центре были замечены двое людей с портретами погибших во время Второй мировой родственников — пожилая женщина и молодой парень.

Двое человек идут по центру Донецка с портретами. Фото: соцсети

Не удержались в группировке «ДНР» от очередного «маскарада» в стиле «военной реконструкции»: сотрудники так называемой «полиции» возложили цветы к монументу «Твоим освободителям, Донбасс» цветы. Одеты они были в форму комиссаров милиции 40-х годов. Символизм оккупационные власти объяснили так:



Ранее в 2019 году охранника Дениса Пушилина на параде наряжали в форму НКВД. Возрождение культа СССР времен Сталина — не новая фишка в оккупации. Опять-таки делают это вслед за «большим братом» — Москвой. В этом году бюст Сталину открыли в оккупированном Мелитополе, Запорожской области.



Но вернемся в Донецк. Позже в течение дня люди по традиции прибывали в Парк Ленинского комсомола. До оккупации самые масштабные празднования проходили именно в этом парке, возле «Донбасс Арены».

Люди в парке Ленинского комсомола в Донецке на 9 мая. Скрин из видео

Площадь Ленинского комсомола в Донецке 9 мая 2011 года. Фото: соцсети

Но, наиболее распиаренным событием этого дня в оккупированном городе стал… запуск поезда с Донецкого железнодорожного вокзала.

Запуск поезда с Ж/Д вокзала в Донецке

Оккупационная власть запустила российские электровозы с несколькими вагонами. Один поезд отправился до станции Успенская, на границе с Ростовской областью. Другой — курсирует между оккупированными Ясиноватой и Дебальцево.

Раньше поезда ходили только из Макеевки, потом из Ясиноватой, теперь этот маршрут продлили до Донецка.

Железнодорожный вокзал в Донецке. Скрин из видео

Примечательно, что над одним из переходов повесили баннер «Спасибо за мирное небо». Дончанам, как оставшимся, так и тем, кого война вынудила бежать из родного города некому сказать «спасибо», за мирное небо. Ведь по вине российского руководства регион уже 11-й год живет в состоянии войны, повторения которой так не хотели отдавшие свои жизни во времена Второй мировой.

Баннер над одним из переходов на Ж/Д вокзале в Донецке. Скрин из видео

В то же время местные жители жаловались, что не могут попасть на Саур-Могилу.

Судя по всему локацию готовили к появлению главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина и других чиновником оккупационной администрации.

Представители оккупационной администрации "ДНР" на Саур-Могиле. Скрин из видео

Знамя победы на Саур-Могиле. Оккупированная часть Донецкой области в районе города Снежное. Скрин из видео

В годы Второй мировой войны за контроль над Саур-Могилой, как важной стратегической высотой проходили ожесточенные бои. В 1941-42 годах ее защищали войска Красной армии, а летом 1943 года здесь был главный наблюдательный пункт немецких войск на Миусском фронте. Во время Донбасской операции бои здесь были одни из самых ожесточенных. Только в августе 1943 года советским войскам удалось взять высоту. В память об этих событиях здесь был создан мемориальный комплекс. Судя по всему именно из-за этого локацию выбрали главной в этом году для посещения верхушкой группировки «ДНР».

Руководство оккупационной администрации "ДНР" на Саур-Могиле. Скрин из видео

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ДРУГИХ ГОРОДАХ ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНЕТЧИНЫ

В Макеевке показали выступление военного оркестра возле здания городской администрации, который играл песни военных лет. Из мирных жителей, судя по видео, там собралось не более 50 человек.

Оркестр в Макеевке исполняет песни военных лет. Скрин из видео

Посетители праздничного концерта возле городской администрации Макеевки 9 мая. Скрин из видео.

К маленьким импровизированным шествиям в городе привлекли школьников и студентов. Российская пропаганда тратит огромные деньги и усилия для «работы с молодежью» на оккупированных ею территориях. Милитаризация и идеологическая обработка идет полным ходом на протяжении всего периода оккупации.



В Мариуполе, который стал сакральной жертвой Путина в начале полномасштабного вторжения, и который российские войска в попытках захватить, уничтожали с особым остервенением, также развернули «Знамя Победы», якобы размером 450 м².

Знамя победы в Мариуполе. Фото: соцсети

Люди по традиции возлагали цветы к разрушенному зданию городской милиции. Оно сгорело в 2014 году в результате атаки пророссийских боевиков 9 мая. Здесь стоит отметить, что возлагать цветы к зданию людям, в том числе противоположным взглядом на события 2014 года никто не запрещал. Они приходили туда каждый год с 2015 го и до полномасштабного вторжения. Не обходилось правда без конфликтов. Но никакого «запрета» не было.



С той лишь разницей, что после так называемого «освобождения» весь город стал выглядеть как сгоревшее ГУВД. А точное количество погибших во время блокады и боев неизвестно до сих пор.

Здание главка милиции в Мариуполе после 2014 года. Фото: соцсети

Одна из разрушенных в ходе российского наступления многоэтажек в Мариуполе. Фото: соцсети



А напротив сгоревшего также еще в 2014-м здания горсовета разместили портреты пророссийских боевиков. Среди них бывших глава группировки «ДНР» Александр Захарченко, который был убит в 2018 году в результате взрыва в кафе Сепар в центре Донецка.

Наиболее масштабные мероприятия посвященные Дню победы прошли на площади возле памятника Воинам освободителям.



Также проходили авто- и мото-пробеги. Цветы к памятникам так называемые "власти" возлагали практически во всех районах города.

Памятник Воинам освободителям в оккупированном Мариуполе 9 мая. Фото: соцсети.

Обстановка в Мариуполе 9 мая. Фото: Мариуполь сейчас

Отдельно стоит также упомянуть оккупированный и разрушенный Бахмут, где в преддверии 9 мая на фоне разбитых многоэтажек вывесили красочные баннеры с поздравлениями. Наверное ни одно фото этого года так символично не демонстрирует ужас и сюрреализм происходящего.

Баннеры к 9-му мая в оккупированном и разрушенном Бахмуте. Фото: соцсети