Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога

Ученик в подземной школе в Харькове. Фото: Новости Донбасса

Украина живет в условиях полномасштабной войны более трех лет, сфера образования очень страдает, ведь дети из прифронтовых населенных пунктов вынуждены учиться онлайн. Эта проблема не нова, «дистанционка» вошла в жизнь украинских учеников во время пандемии COVID-19. По словам педагогов, а также по оценкам родителей, качество образования у детей за эти пять лет снизилось.



Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы? Министерство образования и науки сообщало, что строительство 139 таких заведений планируют завершить до 1 сентября 2025 года. Главная цель — вернуть хотя бы часть детей к очному обучению в безопасных условиях, где они смогут общаться со сверстниками и учителями.

Харьков. Передовик подземного обучения

Миллионный город Харьков ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Из-за постоянной опасности образовательный процесс во всех учебных заведениях Харькова приостановили, в 2023 году городской голова Игорь Терехов анонсировал строительство подземных школ. По его словам, пока город не получит самые современные системы противовоздушной обороны, учебные заведения возможны только под землей. Всего уже построено четыре: в Индустриальном, Новобаварском, Основянском и Шевченковском районах.



В апреле 2024 года построили первую подземную школу, рассчитанную на 900 учеников в две смены. Уже в мае дети приступили к занятиям, в школе 20 классных комнат.

Первая подземная школа открыта в Харькове. Фото: Харьковский горсовет

Вторая подземная школа открыла свои двери для учеников в январе текущего года. Строительство финансировалось правительством Тайваня и международными партнерами. Всего открыли девять классов.

Подземная школа в Харькове. Фото: "Новости Донбасса"

В этом году закончили строительство сразу двух школ в Основянском и Шевченковском районах. В Харьковском городском совете отметили, что в третьей школе функционируют четыре учебных кабинета, зоны отдыха, буфет, медицинский кабинет, ресурсная комната. Учебный процесс проходит в две смены. Школа рассчитана на 377 учеников, это практически 90% от тех детей, которые здесь проживают.

«Эта школа небольшая. Почему она здесь нужна? Потому что это микрорайон, который удален от центральной части города, от метрополитена, где у нас оборудованы такие школы. Но потребность очень значительная. И когда я здесь был раньше, мы встречались с родителями, с учителями и договорились, что построим такую школу», — отметил Терехов во время открытия.

Четвертая школа имеет наивысшую степень защиты, учебное заведение рассчитано на тысячу детей, в этом году там обучалось 808 учеников. Обучение в ней будет проходить также в две смены. В учреждении оборудованы девять кабинетов для начальных классов и восемь — для средней и старшей школы.

«А хочу сказать, что спрос огромный: каждый день звонят, приходят родители, которые хотят записать своих детей. Для нас было очень важно открыть эту школу — в центральной части города», — отмечает городской голова.

Таблица: Уже построенные в Харькове подземные школы.



Сейчас строится еще три подземные школы, до конца лета текущего года строительство будет завершено. Также работают классы на нескольких станциях метрополитена.



А по данным горсовета в 2024/2025 учебном году в городе Харькове учились 100 тысяч детей. Сейчас подземные школы могут принимать 3 200 учеников, а после открытия еще трех подземных заведений (на 2 500 мест) смогут учиться уже примерно 5 700 учеников, то процент школьников, которые получат возможность посещать именно подземные школы, составит около 5.7%.



Кроме того, по данным Информационной системы учета и визуализации фонда защитных сооружений гражданской защиты, на территории Харьковской области в учреждениях общего среднего образования учитывается 75 защитных сооружений гражданской защиты. Такие данные предоставили в Департаменте науки и образования Харьковской областной государственной администрации.

Что думает жительница Харьковского района об этой инициативе?

Жительница поселка Песочин Харьковского района Анна Майбороз воспитывает дочь, которая в этом году получит статус школьницы. Женщина слышала о строительстве подземных школ в Харькове, однако достаточно скептически относится к тому, чтобы ее дочь получала образование в таком учебном заведении.



По словам Анны, детей, которые учатся в этих школах, забирает собственный автобус, а по окончании занятий отвозит по адресу.

«Для родителей это немного тревожно. Детей будут забирать и везти их в школу. Многие родители критически относятся к этому, потому что эти школы расположены далеко от дома. Однако ответственность лежит на родителях. Лично я своего ребенка отдавать в такую школу не буду», — подчеркнула мать.

Анна рассказала, что на семейном совете решили выбрать учебное заведение, которое находится близко от дома. Кроме того, она не уверена, что школы построены качественно, в соответствии со всеми стандартами строительства.



Несмотря на все, женщина отмечает, что эта инициатива неплохая и может быть для кого-то хорошим решением. Больше всего ее беспокоит, что будет дистанционное обучение, школьникам и так будет трудно настроиться на учебу, и вместо одноклассников у них будет ноутбук.



Дети из прифронтовых территорий шестой год будут учиться в режиме онлайн. Сейчас атаки со стороны российской армии не прекращаются, однако жить и учиться нужно, поэтому подземные школы созданы для поддержки образования и коммуникации между педагогами и школьниками.

Донецкая область: Планируют ли местные власти запустить строительство подземных школ?

Ситуация с безопасностью в Донецкой области с каждым днем ухудшается. С началом полномасштабного вторжения значительная часть населения переехала в другие регионы Украины.



Однако в той части Донецкой области, которая остается под контролем украинских властей, в настоящее время проживает около 270 тысяч гражданских лиц, среди них почти 20 тысяч — дети.

Одна из школ в городе Краматорск, Донецкой области, разрушеная в результате российского ракетного удара. Фото: "Новости Донбасса"

О строительстве подземных школ в регионе даже не идет речи из-за постоянных атак со стороны российских войск. Также в регионе продолжается эвакуация местного населения, в частности несовершеннолетних.

«С учетом ситуации с безопасностью в 2024-2025 учебном году образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования области был организован по дистанционной форме обучения. В 2025-2026 учебном году организация образовательного процесса на территории области также планируется в дистанционном формате. Учитывая вышеизложенное, вопрос о строительстве подземных школ на территории Донецкой области будет проработан после завершения боевых действий и стабилизации ситуации с безопасностью в области при имеющейся возможности организовывать обучение в очном/смешанном формате», — сообщили в Департаменте образования и науки Донецкой областной государственной администрации.

Но дети из Донецкой, Луганской и других оккупированных или прифронтовых регионов, разрушенных войной, живут и учатся по всей Украине. Поэтому вопрос строительства подземных школ актуален и для них. Например, на Днепропетровщине проживает около 212 тысяч ВПЛ из Донецкой области, на Харьковщине — 68 тысяч.

В чём плюсы и минусы строительства подземных школ

Хотя это одна из крупнейших образовательных и строительных программ военного времени, эксперты и местные власти признают, что даже максимальная реализация всех планов не покроет на 100% потребность в качественном офлайн-обучении для всех детей на прифронтовых территориях. Например, в Вольнянской громаде(общине) Запорожской области (2,000 детей) одна подземная школа может принять лишь до тысячи учеников одновременно.



Большинство учеников на Востоке и Юге страны продолжат обучение онлайн, в смешанном формате или в переоборудованных укрытиях.

Средняя стоимость подземной школы

Стоимость строительства варьируется в диапазоне от 30 млн грн до рекордных 190 млн грн в зависимости от вместимости, оснащения, геологических условий и подхода к финансированию (госбюджет, местные средства, донорские гранты).



В среднем строительство подземной школы на 900–1000 учеников стоит около 80–120 млн грн, включая современные системы безопасности, инженерные сети, мебель и часть оборудования.

Преимущества строительства подземных школ как варианта решения проблемы

Безопасность: подземные школы проектируют как полноценные бомбоубежища — с противорадиационной защитой, несколькими эвакуационными выходами, системами рекуперации воздуха, автономным электропитанием, что позволяет учиться даже во время обстрела.

Возвращение офлайн-обучения и социализации: дети возвращаются к живому общению с учителями и сверстниками, снижается психологическая травматизация по сравнению с онлайн-обучением.

Качество образования: возможность проводить лабораторные работы, коллективные формы занятий, спецзанятия и дополнительные активности, что невозможно при дистанционной форме.

Недостатки строительства подземных школ

Высокая стоимость и инфраструктурные сложности: строительство во много раз дороже обычных школ из-за дополнительных требований к безопасности, сложной инженерии и т. д.

Ограниченный масштаб: даже при активных темпах строительства реальное количество мест недостаточно для всех детей прифронтовых районов — часть учеников всё равно останется онлайн или в смешанных форматах.

Финансовые и коррупционные риски: претензии к тендерным процессам, которые отмечают журналисты и антикоррупционные центры, указывают на непрозрачность отдельных закупок и значительное завышение цен.

Возможные психосоциальные барьеры: часть родителей и детей психологически тяжело переносит постоянное пребывание под землёй.

Опасность "прилётов" во время строительства, как это было, например, в Херсоне. Из-за этого местные жители даже митинговали против строительства подземных учебных заведений.

Таким образом, подземные школы — вынужденное, но самое безопасное решение для тысяч украинских детей в прифронтовых городах. Они не смогут охватить всех, но помогут вернуть офлайн-образование части детей в регионах, которые регулярно находятся под массированными российскими атаками.

В Кривом Роге строят три «подземных школы»: что известно о новых укрытиях

В Кривом Роге близится к завершению строительство сразу трех подземных школ — современных укрытий, в которых дети смогут не только прятаться во время тревог, но и полноценно учиться. Эти укрытия расположены в отдаленных микрорайонах города, где в школах и садах обычные укрытия сделать невозможно.



Во время полномасштабной войны вопрос безопасности детей стал критически важным. В то же время, непрерывное обучение — это не только о знаниях, но и о психологической устойчивости и социализации. Как подчеркивает психологиня Юлия Табакина, безопасность детей — это не только физическая защита, но и предпосылка здорового развития.

«Укрытие – это символ заботы. Дети очень тонко считывают, насколько их защищают, насколько о них заботятся», – говорит Юлия.

Психолог Юлия Табакина

По ее словам, полноценное офлайн-обучение играет критическую роль в формировании эмоционального интеллекта и навыков коммуникации:

«Дети учатся ждать в очереди, просить о помощи, разрешать конфликты, дружить, сотрудничать – это фундаментальные вещи, которые онлайн дать не может».

Присутствие в коллективе также формирует у ребенка чувство принадлежности к сообществу – это особенно важно в условиях войны, когда так не хватает стабильности.

«Частые изменения среды – это вызов для детской психики. У некоторых детей это вызывает повышенную тревожность», — добавляет специалистка.

Именно поэтому такие проекты, как подземные школы, являются не только техническим решением проблемы безопасности, но и важным социальным шагом: они помогают детям учиться, общаться, адаптироваться и расти несмотря на войну.



Строительство подземной школы на территории гимназии №84 вышло на финишную прямую — уже выполнено 80% работ. Это полноценное укрытие находится под футбольным полем. Его площадь – 30х30 метров, то есть 900 квадратных метров, и оно рассчитано на 300 человек.



Сооружение будет включать в себя все инженерные системы: отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, освещение, связь и пожарную сигнализацию. Также предусмотрены отдельные санузлы, медицинский пункт, буфет, система тамбур-шлюзов и подъемные платформы Forstor для маломобильных людей.



В гимназии не было даже самого простого укрытия и учащиеся вынуждены были учиться онлайн. После завершения строительства школа сможет работать в смешанном формате, а жители близлежащих домов – пользоваться безопасным укрытием в случае воздушной тревоги.

Лицей №113 (Саксаганский район)



На территории лицея №113 возводится укрытие площадью более 1000 м², также рассчитано на 300 человек. Оно будет соответствовать всем нормам безопасности, будет доступно людям с инвалидностью и интегрированным в школьную инфраструктуру.



Конструкция предусматривает устройство:

зон для хранения верхней одежды;

буфета с оборудованием для поддержания температуры пищи;

запасов воды и пищи; санузлов, медицинского пункта, пункта управления и пожарного поста, электрощитовой и вентиляции

Предусмотрены аварийные выходы и доступность для маломобильных людей.

Лицей №123 (Центрально-Городской район)

Строительство подземной школы в Лицее №123 также активно продолжается. Ее площадь превышает 1025 м², а количество мест — до 300. Как и в других проектах, это не временное хранилище, а капитальное сооружение из монолитного железобетона, которое будет служить много лет, обещают чиновники.



Укрытие будет полностью оборудовано:

обучающими зонами с мебелью;

зонами отдыха с двухъярусными кроватями;

буфетом;

запасами воды;

медпунктом;

системами отопления, вентиляции, освещения;

специальными санузлами, перилами, подъемными платформами.

Елизавета Суботько – мама многодетной семьи. Старшая дочь учится в Центре профтехобразования, а двое младших сыновей с сентября будут посещать детский садик, который будет находиться в «подземной школе» лицея 123.

«Очень хорошо, что у нас на районе появилась такая возможность отдать ребенка в садик на территории подземной школы. Я надеюсь, что это будет супер безопасное место для детей, и я с удовольствием отдам двух младших сыновей и буду за них спокойна. Я смогу наконец-то выйти на свое рабочее место и работать, не переживая за то, что мои дети в опасности. Буду рада знать, что они там занимаются с воспитателями, играют и развиваются вместе со всеми детьми, потому что до дома им очень грустно сидеть самим», – объясняет Елизавета.

Финансирование и подрядчик

Проекты реализуются благодаря софинансированию:

30% - средства городского бюджета,

70% - субвенция из государственного бюджета.

Для строительства подземных противорадиационных укрытий Управление капитального строительства (далее УКС) Кривого Рога объявило три тендера, все получил единственный участник аукционов — криворожское предприятие Сапсан-КР, которое ведет свою деятельность с декабря 2014 года. Владелец фирмы – Богдан Лиманский.

Гимназия 84

Ожидаемая стоимость строительства – 51 615 691 гривна, предложение ООО «Сапсан-КР» – 51 502 298,40 гривен. 16 июня УКС и Сапсан-КР заключили дополнительное соглашение, в котором уменьшили стоимость строительства на 218 334,12 гривен, из которых:

строительные работы - 205 662,00 грн;

оборудование - 12 672,12 грн.

Окончательная цена – 51 256 418,58 гривны.

Лицей 113



Ожидаемая стоимость строительства – 62 810 485 гривен, предложение ООО «Сапсан-КР» 62 770 459,20 гривен.

Лицей 123

Ожидаемая стоимость строительства – 57 743 237 гривен, предложение ООО «Сапсан-КР» 57 653 859,60 гривен.

Укрытие в городе: ситуация в целом

Наличие сертифицированных укрытий – ключевое условие для работы образовательных учреждений в смешанном или очном формате. На сегодняшний день в Кривом Роге уже функционирует: 214 укрытий, из них:

107 – в школах;

90 - в детсадах;

17 – во внешкольных заведениях.

Чиновники планируют, что в 2025 году еще в 66 учебных заведениях появятся новые или обновленные защитные сооружения.



Статья была подготовлена в соавторстве журналистками «Первого Криворожского» Еленой Смолиной, «Новостей Донбасса» Каролиной Гайдук и редакторами Софией Скибой и Юлией Диденко.