В Славянске двое пиротехников получили ранения во время разминирования. Фото: иллюстративное

В пятницу, 9 января, в городе Славянск Донецкой области при проведении работ по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов произошел несанкционированный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В результате происшествия пострадали двое пиротехников Донетчины, один из них находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного положения пиротехники ежедневно выполняют опасные задачи по разминированию и очистке территорий от взрывоопасных предметов, рискуя собственной жизнью.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»