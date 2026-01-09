Фото: Новости Донбасса

Этой ночью, помимо ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре, российский дрон повредил здание Посольства Катара в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Это государство, которое прилагает значительные усилия для посредничества с Россией и содействует освобождению военнопленных и гражданских, удерживаемых в российских тюрьмах», — подчеркнул глава государства.



За ночь было зафиксировано 242 беспилотника. Кроме того, Россия выпустила 13 баллистических ракет по энергетическим и гражданским объектам, в том числе одну ракету средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты.