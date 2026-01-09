Россия целенаправленно атаковала районные котельные этой ночью — Свириденко

Минувшей ночью российские военные целенаправленно били по районным котельным. Об этом сообщила на своем тг-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам премьера, россияне почти пять часов наносили удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Из-за атаки обесточен Славутич. В Киеве продолжаются работы по подключению более 500 тысяч потребителей, сообщила Свириденко.

Отмечается, что энергетики уже восстанавливают свет около 3 тысяч абонентов на Черниговщине.

Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов в Киеве были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, что привело к перебоям с водоснабжением.