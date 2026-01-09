Армия РФ ночью ударила по энергетике на Донетчине: в области есть абоненты без света

Ночью 9 января российские войска ударили по энергетической инфраструктуре в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки в регионе есть обесточенные абоненты.



«Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы», – отметили в компании.

Напомним, что 8 января российская армия обстреляла города Дружковка и Доброполье на Донетчине, в результате чего есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко