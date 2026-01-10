Под Волгоградом обломки БПЛА упали на нефтебазу, вызвав пожар

Иллюстративное фото

В Октябрьском районе Волгоградской области зафиксировано возгорание на территории нефтебазы после падения высокоточных обломков беспилотного летательного аппарата.



По словам губернатора области, «в результате падения обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе».



Также сообщается, что на случай возможной эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения. ПВР развернут на базе Октябрьской школы № 2. Информация уточняется.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»