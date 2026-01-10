Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Под Волгоградом обломки БПЛА упали на нефтебазу, вызвав пожар
10 января 2026, 08:24

Под Волгоградом обломки БПЛА упали на нефтебазу, вызвав пожар

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

В Октябрьском районе Волгоградской области зафиксировано возгорание на территории нефтебазы после падения высокоточных обломков беспилотного летательного аппарата.

По словам губернатора области, «в результате падения обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе».

Также сообщается, что на случай возможной эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения. ПВР развернут на базе Октябрьской школы № 2. Информация уточняется.

Напомним, Дональд Трамп сообщил в интервью The New York Times, что Путин готов к подписанию мирного соглашения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

