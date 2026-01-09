Российские оккупанты утром ударили дроном по Краматорской громаде

Россияне атаковали Краматорскую громаду. Фото: горсовет

Краматорская громада Донецкой области утром в пятницу, 9 января, попала под обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, «прилет» произошел в 08:30, россияне использовали FPV-дрон с боевой частью.



«Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в частном секторе. Обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.



В результате Повреждены хозяйственные помещения в одной из зон громады.



Ранее мы писали, что днем 8 января российские оккупанты обстреляли город Доброполье.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»