Российская армия сосредоточила более 10 подразделений вокруг Мирнограда – ВСУ

Ситуация в районе Мирнограда. Фото: карта DeepState

В городе Мирноград Донецкой области ситуация остается сложной. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Войска России сосредоточили вокруг города более 10 подразделений и продолжают накапливать силы на юге и северо-восточных окраинах.



«При этом враг с начала года снизил открытые штурмовые действия и увеличил усилия по инфильтрации в центральную часть города. Для предотвращения дальнейшего продвижения врага продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны Украины в Мирнограде и на подступах к городу», – заявили в ГВ «Восток».

Напомним, что 8 января аналитики ISW сообщили о продвижении украинских войск под городом Волчанск Харьковской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко