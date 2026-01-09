В ЕС предлагают усилить украинскую ПВО и ужесточить санкции против России

Кая Каллас предлагает усилить украинскую ПВО и ужесточить санкции против России

Использование Россией баллистической ракеты «Орешник» является эскалацией против Украины и направлено на предупреждение Европы и США. Об этом написала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х в пятницу, 9 января.

«Путин не хочет мира, ответом России на дипломатические усилия являются ещё больше ракет и разрушений. Эта смертоносная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине её сломать. По сообщениям России, применение ракеты “Орешник »является явной эскалацией против Украины и направлено на предупреждение Европы и США», — отметила она.

Каллас подчеркнула, что страны ЕС должны "глубже погрузиться в свои запасы средств противовоздушной обороны и немедленно их поставить".

«Мы также должны ещё больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в частности путем введения более жестких санкций», — резюмир«овала она.