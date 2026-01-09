Уроженец Луганщины и бывший начальник Нацполиции Донетчины стал главой Черновицкой ОВА

Руслан Осипенко стал начальником Черновицкой ОВА. Фото: Нацполиция Донетчины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Осипенко на должность главы Черновицкой областной военной администрации. Ранее Осипенко возглавлял Национальную полицию в Донецкой области. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.



Как известно, в ноябре 2021 года Осипенко стал руководителем Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Кроме того, ранее занимал должность и.о. начальник полиции Херсонской области.

Руслан Осипенко родился в Луганской области, работал в органах внутренних дел с 1996 года. Также проходил службу в Киевской, Полтавской, Николаевской областях, Департаменте стратегических расследований Нацполиции, в том числе на руководящих должностях. В 2020 году занимал должность заместителя начальника-начальника криминальной полиции Черкасской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»