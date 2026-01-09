Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Уроженец Луганщины и бывший начальник Нацполиции Донетчины стал главой Черновицкой ОВА
09 января 2026, 13:34

Уроженец Луганщины и бывший начальник Нацполиции Донетчины стал главой Черновицкой ОВА

Руслан Осипенко стал начальником Черновицкой ОВА. Фото: Нацполиция Донетчины Руслан Осипенко стал начальником Черновицкой ОВА. Фото: Нацполиция Донетчины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Осипенко на должность главы Черновицкой областной военной администрации. Ранее Осипенко возглавлял Национальную полицию в Донецкой области. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Как известно, в ноябре 2021 года Осипенко стал руководителем Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Кроме того, ранее занимал должность и.о. начальник полиции Херсонской области.

Руслан Осипенко родился в Луганской области, работал в органах внутренних дел с 1996 года. Также проходил службу в Киевской, Полтавской, Николаевской областях, Департаменте стратегических расследований Нацполиции, в том числе на руководящих должностях. В 2020 году занимал должность заместителя начальника-начальника криминальной полиции Черкасской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
09:30
На оккупированной Луганщине РФ сворачивает соцвыплаты
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
все новости
13:35
РФ обстреляла медучреждение в Херсоне: пострадали две медсестры
13:34
Уроженец Луганщины и бывший начальник Нацполиции Донетчины стал главой Черновицкой ОВА
12:42
США могли применить аналоги «Шахедов» в Венесуэле
12:30
Российская армия продвинулась в Гуляйполе – DeepState
12:08
Половина домов Киева осталась без тепла после ракетных ударов — Кличко
12:00
Российские оккупанты за сутки ранили двух жителей Донецкой области
11:55
Жизнь пограничников бригады «Помста» показали в новом видео
11:03
Российская армия обстреляла Дружковку и Доброполье: есть раненые
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
10:55
Российский дрон повредил здание посольства Катара в Украине
10:53
Россия ударила «Орешником». Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН
10:48
«Шахеды» ночью массированно атаковали Киевскую область: есть раненые, из-под завалов спасли семью с ребенком
10:20
Обстрелы РФ оставили без воды Печерск и левый берег Киева
10:02
По Белгороду и Орлу ночью нанесли ракетные удары: без света и тепла остались более полумиллиона россиян
09:29
Удар РФ по Киеву: 4 погибших, среди них медик, 25 раненых
09:21
В Минобороны РФ заявили об ударе «Орешником» по Украине в ответ на «атаку» на резиденцию Путина: что говорят в ВСУ
09:15
Россия запустила по Украине 36 ракет и более 200 дронов — Воздушные силы
08:30
Дроновая атака на Киев: есть жертвы и пострадавшие, фиксируют перебои со светом и водой
07:58
Утром в Дружковке не будет воды
00:11
Серия взрывов на Львовщине: атакован объект критической инфраструктуры
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела РФ. РФ обстреляла медучреждение в Херсоне: пострадали две медсестры
09 января, 13:35
Жизнь пограничников бригады «Помста» показали в новом видео Жизнь пограничников бригады «Помста» показали в новом видео
09 января, 11:55
Фото: Новости Донбасса Российский дрон повредил здание посольства Катара в Украине
09 января, 10:55
Последствия атаки на Киевщину. Фото: полиция «Шахеды» ночью массированно атаковали Киевскую область: есть раненые, из-под завалов спасли семью с ребенком
09 января, 10:48
Ракетный удар по Орловской ТЭЦ. Фото: кадр из видео По Белгороду и Орлу ночью нанесли ракетные удары: без света и тепла остались более полумиллиона россиян
09 января, 10:02
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе «Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
08 января, 22:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор