США захватили еще один танкер «теневого флота» России — СМИ

Скриншот из видео перехвата танкера «Олина»

Береговая охрана США перехватила танкер «Олина» в водах недалеко от Венесуэлы, сотрудники службы высадились на судно 9 января, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как указывает The Bell, регистрационный номер «Олина» совпадает с регистрационным номером танкера «Минерва М». В январе 2025 года он попал под санкции США как судно теневого флота, используемое для перевозки российской нефти в обход западных санкций.

Судно плавает под флагом Восточного Тимора. В последний раз оно сообщало о своем местоположении 52 дня назад, в середине ноября, недалеко от побережья Венесуэлы, пишет Reuters, ссылаясь на данные компании Vanguard.

Это уже пятое судно, захваченное США в ходе операции, направленной против судов, участвующих в перевозке нефти из Венесуэлы. На суда теневого флота приходится 70% экспорта нефти Венесуэлы.

Среди прочего США захватили в Атлантическом океане танкер «Белла 1», который принадлежит российской компании. Россия назвала задержание судна «незаконной силовой акцией».