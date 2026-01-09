РФ отправила африканского наёмника в бой с миной на груди

Наёмник РФ по имени Франциск с миной ТМ-62, привязанной к груди.

В сети опубликовано видео, на котором зафиксированы издевательства российских военных над африканским наёмником. Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, мужчину отправили на боевое задание с противотанковой миной ТМ-62, привязанной к груди.



По данным источника, наёмника по имени Франциск фактически «переквалифицировали» из пехотинца в камикадзе. Во время съёмки российские военные унижают его и используют расистские оскорбления, называя его «уголек».



«Сам Франциск, вероятно, не в восторге от такого "повышения", однако в рекрутинговом центре ему вряд ли рассказывали, за кого и за что он пойдёт воевать», — говорится в описании к видео.



За кадром один из российских военных заявляет, что наёмник «сейчас побежит в лес», одновременно угрожая ему автоматическим оружием.



Ранее, в марте 2025 года, «Новости Донбасса» сообщали, что африканских наёмников в составе российских войск готовят к штурмовым действиям в лесных посадках, в том числе с использованием мопедов и мотоциклов.



Позднее также появлялись видео 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая взяла в плен африканского наёмника в Донецкой области. В частности, один из таких случаев был также зафиксирован в Торецке.