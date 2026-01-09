Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
СБУ показала обломки ракеты «Орешник» после удара по Львовщине
09 января 2026, 14:24

СБУ показала обломки ракеты «Орешник» после удара по Львовщине

Обломок баллистической ракеты «Орешник». Обломок баллистической ракеты «Орешник».

Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты «Орешник», которой войска РФ нанесли удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. В СБУ заявили, что атака по гражданской инфраструктуре квалифицируется как военное преступление.

Обломок баллистической ракеты «Орешник».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи установили места падения фрагментов ракеты. По предварительным данным, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу «Орешник».

Среди найденных элементов:

  • блок стабилизации и наведения — фактически «мозг» ракеты;

  • детали двигательной установки;

  • фрагменты механизма ориентации;

  • сопла с платформы блока разведения и другие компоненты.

Все обнаруженные обломки получили статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углублённые экспертные исследования.

Обломки баллистической ракеты «Орешник».

По предварительной информации, пуск ракеты среднего радиуса действия класса «земля–земля» был осуществлён с российского полигона «Капустин Яр».

В СБУ отмечают, что атакой по гражданским объектам вблизи границы с Европейским Союзом кремль пытался разрушить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

Обломок баллистической ракеты «Орешник».

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его организации и выполнению, с целью привлечения их к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.



Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе «Орешником» по Украине в ответ на «атаку» по резиденции Путина.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Львовская область
Прочее
Военные преступления РФ Орешник Удар баллистической ракеты
Организации
СБУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
09:30
На оккупированной Луганщине РФ сворачивает соцвыплаты
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
все новости
16:39
Россия целенаправленно атаковала районные котельные этой ночью — Свириденко
15:49
США захватили еще один танкер «теневого флота» России — СМИ
15:48
Силы обороны уничтожили россиян, которые скрывались на ферме в фекальных ямах возле Мирнограда
15:45
РФ отправила африканского наёмника в бой с миной на груди
15:32
В Кривом Роге «Искандеры» повредили 36 домов — Вилкул
15:24
В Дружковке российский беспилотник попал в дом: возник пожар
14:24
СБУ показала обломки ракеты «Орешник» после удара по Львовщине
14:12
Армия РФ ночью ударила по энергетике на Донетчине: в области есть абоненты без света
14:07
На Константиновском направлении враг применил конные атаки
13:35
РФ обстреляла медучреждение в Херсоне: пострадали две медсестры
13:34
Уроженец Луганщины и бывший начальник Нацполиции Донетчины стал главой Черновицкой ОВА
13:17
Трамп: Украина и РФ хотят заключить мирное соглашение
12:42
США могли применить аналоги «Шахедов» в Венесуэле
12:30
Российская армия продвинулась в Гуляйполе – DeepState
12:08
Половина домов Киева осталась без тепла после ракетных ударов — Кличко
12:00
Российские оккупанты за сутки ранили двух жителей Донецкой области
11:55
Жизнь пограничников бригады «Помста» показали в новом видео
11:03
Российская армия обстреляла Дружковку и Доброполье: есть раненые
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
10:55
Российский дрон повредил здание посольства Катара в Украине
все новости
ВИДЕО
Наёмник РФ по имени Франциск с миной ТМ-62, привязанной к груди. РФ отправила африканского наёмника в бой с миной на груди
09 января, 15:45
Обломок баллистической ракеты «Орешник». СБУ показала обломки ракеты «Орешник» после удара по Львовщине
09 января, 14:24
Последствия обстрела РФ. РФ обстреляла медучреждение в Херсоне: пострадали две медсестры
09 января, 13:35
Жизнь пограничников бригады «Помста» показали в новом видео Жизнь пограничников бригады «Помста» показали в новом видео
09 января, 11:55
Фото: Новости Донбасса Российский дрон повредил здание посольства Катара в Украине
09 января, 10:55
Последствия атаки на Киевщину. Фото: полиция «Шахеды» ночью массированно атаковали Киевскую область: есть раненые, из-под завалов спасли семью с ребенком
09 января, 10:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор