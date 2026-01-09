СБУ показала обломки ракеты «Орешник» после удара по Львовщине

Обломок баллистической ракеты «Орешник».

Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты «Орешник», которой войска РФ нанесли удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. В СБУ заявили, что атака по гражданской инфраструктуре квалифицируется как военное преступление.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи установили места падения фрагментов ракеты. По предварительным данным, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу «Орешник».

Среди найденных элементов:

блок стабилизации и наведения — фактически «мозг» ракеты;

детали двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и другие компоненты.

Все обнаруженные обломки получили статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углублённые экспертные исследования.

По предварительной информации, пуск ракеты среднего радиуса действия класса «земля–земля» был осуществлён с российского полигона «Капустин Яр».



В СБУ отмечают, что атакой по гражданским объектам вблизи границы с Европейским Союзом кремль пытался разрушить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его организации и выполнению, с целью привлечения их к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.







Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе «Орешником» по Украине в ответ на «атаку» по резиденции Путина.