Жизнь пограничников бригады «Помста» показали в новом видео

В сети появились кадры будней пограничников бригады «Помста» на позициях. Видео обнародовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Пограничное подразделение "ЩИТ" ежедневно выполняет боевые задачи на передовой. Холод, грязь, переправы через ледяную воду и жизнь в полевых условиях — это обычные будни наших бойцов», — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как украинские защитники живут и выполняют задачи в боевых условиях, сталкиваясь с проблемами транспортировки, снабжения и доставки провизии.

Напомним, пограничники показали, как сейчас выглядит Константиновка.