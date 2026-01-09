Силы обороны уничтожили россиян, которые скрывались на ферме в фекальных ямах возле Мирнограда

Ситуация в Мирнограде сложная. Фото: скриншот

Недалеко от Мирнограда украинские военнослужащие обнаружили российских захватчиков, которые скрывались в укрытии на территории фермерского хозяйства. Воины 79-й десантно-штурмовой бригады обнаружили и ликвидировали группу оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.



«Эту локацию захватчики пытались использовать для накопления сил, дальнейшего перерезания нашей логистики и осуществления диверсионных действий в тылу позиций сил обороны», — говорится в сообщении.



Как отмечается, для маскировки несколько групп оккупантов длительное время с определенной периодичностью использовали инженерные коммуникации объекта – фекальные ямы. После обнаружения места укрытия оккупантов в помещении фермерского хозяйства подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада ликвидировали россиян.



Что касается ситуации в городе, украинские военнослужащие удерживают Мирноград, ситуация остается сложной. Российская армия сосредоточила более 10 подразделений.



«Россияне продолжают накапливать силы на юге и северо-восточных окраинах города. При этом враг с начала года снизил открытые (демонстративные) штурмовые действия и увеличил усилия по инфильтрации в центральную часть населенного пункта», — говорится в сообщении.



Сейчас продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в Мирнограде и на подступах к городу для предотвращения дальнейшего продвижения россиян.



Ранее мы писали, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации обстановка остается самой сложной — ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»