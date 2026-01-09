В Кривом Роге «Искандеры» повредили 36 домов — Вилкул

Российские ракеты повредили 36 домов в Кривом Роге. Фото: ДСНС

В Кривом Роге 8 января в результате удара баллистическими ракетами в целом повреждены 36 многоквартирных домов, один из них почти разрушен. Частично отсутствует электроснабжение и газоснабжение.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в пятницу, 9 января.

«По уточненной информации, в результате вчерашнего очередного подлого и циничного российского удара двумя баллистическими ракетами по жилому кварталу пострадало 36 многоквартирных жилых домов, 10 из них очень серьезно, один из них фактически разрушен. Выбило окна и в квартирах, и в подъездах. На 9 домах также пострадали крыши. Также пострадали объекты бизнеса и более 20 автомобилей», — отметил он.

Сообщается, что в настоящее время в городе продолжаются работы по временной заделке окон и кровель. Частично в домах отсутствует электроснабжение и газоснабжение – без электричества 4 дома, и 4 дома без газа — 2 полностью, а два частично. Ведутся работы по восстановлению.

Напомним, вечером 8 января две баллистические ракеты попали в плотную городскую застройку в Кривом Роге. Одна ракета попала в то же здание, которое было повреждено в прошлом году. Пострадавшему мужчине оторвало ногу, он сейчас находится в реанимации. 17 человек получили ранения.