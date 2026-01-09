Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский назначил уроженца Донетчины главой Днепропетровской ОВА. Чем богата семья Александра Ганжи
09 января 2026, 16:44

Зеленский назначил уроженца Донетчины главой Днепропетровской ОВА. Чем богата семья Александра Ганжи

Новый глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Фото: ДОВА Новый глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Фото: ДОВА

8 января президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала полиции и уроженца города Мирноград на Донетчине Александра Ганжу руководителем Днепропетровской областной военной администрации. Об этом говорится в указе главы государства.

Уже 9 января Ганжа приступил к выполнению обязанностей на новой должности.

С октября 2023 года он занимал должность начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Редакция «Новостей Донбасса» рассказывает, что декларирует семья уроженца Донетчины, который стал новым главой Днепропетровской ОВА.

Недвижимость

Согласно декларации за 2025 год, в Харькове Александр Ганжа владеет квартирой общей площадью 63,9 квадратных метра.

В Одессе Ганжа декларирует два нежилых помещения общей площадью 6,7 квадратных метра каждый, а также парковочное место общей площадью 18,1 квадратных метра.

В Днепре новый начальник ОВА арендует частный дом и земельный участок общей площадью 850 квадратных метров.

В поселке Коломак Харьковской области жена Ганжи владеет частным домом и земельным участком общей площадью 61 423 квадратных метра.

В поселках Песочин и Старый Салтов на Харьковщине жена чиновника владеет земельными участками общей площадью 900 и 624 квадратных метра.

В Харькове жена генерала полиции владеет гаражом общей площадью 16,1 квадратных метра и в совместной собственности с двумя гражданами Украины – квартирой общей площадью 44,9 квадратных метра.

В Одессе жена Александра Ганжи владеет квартирой общей площадью 73,7 квадратных метра.

Объекты незавершенного строительства

В Харькове Ганжа декларирует недостроенный гараж общей площадью 24 квадратных метра.

Автомобили

Жена чиновника имеет право бесплатно пользоваться внедорожником Nissan Rogue 2015 года выпуска. Машиной владеет гражданин Украины.

Доходы

За 2025 год на должности начальника ГУНП в Днепропетровской области Александр Ганжа заработал 1 341 446 гривен, а также получил 40 147 гривен зарплаты на работе по совместительству в Днепровском государственном университете внутренних дел.

Жена Ганжи за 2025-й в Харьковском национальном университете внутренних дел заработала 430 539 гривен, а также получила от ХНУВС выходную помощь при увольнении и компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 361 492 гривны и доход от предоставления имущества в аренду на сумму 80 519 гривен.

Банковские счета

На счету в одном из украинских банков чиновник хранит 14 673 гривны, его жена – 11 505 гривен.

Наличные деньги

В наличном виде Ганжа хранит 91 000 долларов, его жена – 33 000 долларов.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что декларирует семья нового начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Александра Моргунова.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

@novosti.dn.ua

