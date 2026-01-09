Российские войска атаковали два корабля с зерном в портах Украины: погиб моряк — Кулеба

В портах Украины россияне атаковали два корабля: погиб моряк. Фото из телеграм-канала Алексея Кулебы

Российские военные атаковали два судна с зерном в портах Украины. Погиб моряк-сириец. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, российский БПЛА атаковал судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис, которое направлялось в порт Черноморска для загрузки зерна. Предварительно, есть пострадавшие.

Отмечается, что еще одно судно, перевозившее сою, было атаковано в порту Одессы. В результате погиб член экипажа, гражданин Сирии.

На место атаки направлены спасательные подразделения.

