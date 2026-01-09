Российские войска атаковали два корабля с зерном в портах Украины: погиб моряк — Кулеба

Российские военные атаковали два судна с зерном в портах Украины. Погиб моряк-сириец. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, российский БПЛА атаковал судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис, которое направлялось в порт Черноморска для загрузки зерна. Предварительно, есть пострадавшие.
Отмечается, что еще одно судно, перевозившее сою, было атаковано в порту Одессы. В результате погиб член экипажа, гражданин Сирии.
На место атаки направлены спасательные подразделения.
Ранее сообщалось, что США захватили еще один танкер «теневого флота» РФ.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях