На Константиновском направлении враг применил конные атаки
09 января 2026, 14:07

На Константиновском направлении враг применил конные атаки

На Константиновском направлении, на трассе в сторону Константиновки, северо-западнее Ступочек, враг прибег к откровенным конным забегам. Ситуация для противника критическая: его давят со всех сторон, поэтому он хватается за любые способы маневра и движения. Об этом сообщает военный Telegram-канал Muchnoy ✙ Jugend.

«Для них сейчас главное — хоть как-то прорваться. Наши морпехи сработали четко: лошади не пострадали, а личный состав противника — минус, без шансов. Попытка сыграть в экзотику закончилась прогнозируемо», — отмечает военнослужащий с позывным «Мучной».

Он добавляет, что параллельно фиксируется активность на восточном фланге города. Враг занял заранее подготовленные оборонительные рубежи, пытается закрепиться и продвинуться в сторону дачных массивов. Цель очевидна — найти пролом и приблизиться к частному сектору с востока, расширяя зону давления.

В Генштабе уточнили, что на Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах 7 населённых пунктов, включая Константиновку.

