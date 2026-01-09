На Константиновском направлении враг применил конные атаки

Карта продвижения ВС РФ.

На Константиновском направлении, на трассе в сторону Константиновки, северо-западнее Ступочек, враг прибег к откровенным конным забегам. Ситуация для противника критическая: его давят со всех сторон, поэтому он хватается за любые способы маневра и движения. Об этом сообщает военный Telegram-канал Muchnoy ✙ Jugend.



«Для них сейчас главное — хоть как-то прорваться. Наши морпехи сработали четко: лошади не пострадали, а личный состав противника — минус, без шансов. Попытка сыграть в экзотику закончилась прогнозируемо», — отмечает военнослужащий с позывным «Мучной».



Он добавляет, что параллельно фиксируется активность на восточном фланге города. Враг занял заранее подготовленные оборонительные рубежи, пытается закрепиться и продвинуться в сторону дачных массивов. Цель очевидна — найти пролом и приблизиться к частному сектору с востока, расширяя зону давления.

В Генштабе уточнили, что на Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах 7 населённых пунктов, включая Константиновку.