Дроны преследуют технику во время уборки урожая: как жители Донбасса работают и выживают

Иллюстрация сгоревшего комбайна. Фото — Запорожская областная военная администрация

Вопреки обстрелам и приближению линии фронта, во многих городах и селах Донецкой области продолжают оставаться 216 тыс. мирных жителей. На что живут люди, как выживают в условиях войны и что думают о системе государственной поддержки? В поисках ответов на эти вопросы наши журналисты опросили представителей разных сфер: производства, сельского хозяйства, местного самоуправления.

Борьба фермеров в Донецкой области

«Вместо звука работающих тракторов и комбайнов я теперь слушаю тарахтение «Шахедов», — так о своей жизни говорит один из местных фермеров, который с начала полномасштабной войны потерял все свое имущество. Работа аграрием в прифронтовой зоне связана сегодня с огромными рисками. С одной стороны — засуха, проблемы с логистикой и реализацией выращенной продукции, нехватка работников из-за мобилизации. С другой — регулярные обстрелы и нестабильность на линии разграничения.



Григорий Дашивец — бывший народный депутат Украины I созыва, владелец фермерского хозяйства «Ксения» площадью 400 га в с. Никоноровка Донецкой области. Фермерам и их сотрудникам, говорит он, сегодня приходится работать в условиях постоянной дроновой опасности. За время уборки урожая его работники собрали на полях 15 БПЛА. Были случаи, когда дроны преследовали работающую технику, и поражали ее. Месяц назад один из работников заживо сгорел посреди поля в машине после попадания дрона.

«Постоянно ждем: прилетит в следующий раз дрон или нет? Также происходят авиаудары по ряду объектов, которые расположены рядом с нами. Моему соседу склады уничтожило прилетом КАБа — все сравняло с землей. Тем не менее продолжаем работать. Хотя многие фермеры настраивают себя, что в этом году уже не будут заниматься посевной», — отметил Григорий Дашивец.

Посев озимой культуры происходит в конце сентября — начале октября, и отказ фермеров от посевной грозит сокращением объемов урожая зерновых в регионе в следующем году.

Глава сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Райгородец» в поселке Райгородок Николаевской городской общины(громады) Донецкой области Сергей Грисенко рассказал нашим журналистам, что многие из его знакомых сегодня сидят на чемоданах и просматривают объявления на платформе OLX о сдаче жилья в других регионах.

«Линия фронта расположена уже в 13 км. Каждую ночь происходят какие-то обстрелы. Этим днем было семь "Шахедов". Поэтому понять как ситуация будет развиваться дальше — сложно», — отметил он.

Сергей Грисенко. Фото — сайт «Куркуль»

Жизнь в прифронтовом поселке

О том как живут и работают в регионе мирные жители, «Новостям Донбасса» рассказал староста Райгородка Валерий Удовиченко, который возглавляет поселковую администрацию с начала 1990-х. По словам старосты, ранее в населенном пункте работали асфальтобетонные заводы, меловой карьер, предприятие по переработке семян, также предоставляли работу многие фермерские хозяйства. Сегодня, говорит, Валерий Удовиченко, работы для людей фактически нет. Лишь небольшое количество жителей имеют стабильную работу в отделении местной почты и в магазинах — в основном женщины. Еще часть — ездит на работу в Славянск, в шести километрах от поселка, где еще есть возможность продать на местном рынке продукцию с приусадебного участка. Кому-то удается трудоустроиться в городе у местных предпринимателей, которые еще работают. В то же время в соседнем Краматорске, который находится в 15 км от поселка, со слов старосты, с поиском работы сложнее. В основном из-за частых воздушных ударов по промышленной зоне. Несмотря на трудности, говорит староста, люди не хотят уезжать.

«Многие уже раз выезжали, но затем вернулись. Говорят, мы там никому не нужны. Работы нет, за жилье нужно платить большие деньги, при этом выплаты маленькие. А здесь хотя бы свой дом, огород», — отметил Валерий Удовиченко.

Староста Валерий Удовиченко. Фото — «Суспільне»

Староста также рассказал как изменилась за время войны работа администрации поселка. На сегодня из семи работников в старостате работает лишь трое: сам староста, специалист по социальной сфере и землеустроитель. Несмотря на снижение количества жителей старостата с 5,1 тыс. человек до 1,9 тыс. (включает Райгородок и еще три села), работы у администрации только прибавилось: решение гуманитарных проблем, а также вопросы связанные с восстановлением жилья и инфраструктуры.

Стабильная работа в поселке — у сотрудников коммунального предприятия «Коммунальщик», в обязанности которых входит уборка мусора, водоснабжение, водоотвод. Валерий Удовиченко говорит, что коммунальщики полностью справляются со своей работой, перерывов в водоснабжении практически нет. Это при том, что работники КП — практически все пенсионеры. Также в администрации гордятся тем, что несмотря на сложную ситуацию, в поселке по-прежнему ремонтируются дороги, пусть это и ямочный ремонт с использованием крошки асфальтобетона. В этом году благодаря содействию начальника Николаевской городской военной администрации удалось отремонтировать почти пять километров дорог, сообщил староста.

Вывезти завод

Очень сложная ситуация с работой на производстве. Ранее на примере одного из предприятий Дружковки мы рассказывали о массовых сокращениях, а также готовности многих жителей работать сверх нормы, чтоб иметь хоть какой-то заработок. В то же время работники мужчины призывного возраста, как правило, выбирают работать на предприятиях, где предоставляется бронь. Расскажем еще об одной сложной ситуации с трудоустройством на примере ООО «Дружковский огнеупорный завод» по производству кирпича.

Заместитель главы Донецкой областной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины «Дружковского огнеупорного завода» Дмитрий Фрицак, рассказал «Новостям Донбасса», что завод вынужден был перенести свои мощности в Кривой Рог. Это, кстати, уже второй переезд предприятия. Первый был в 2014 г., тогда завод перевозил часть своих мощностей из прифронтовой еще тогда Красногоровки. Дмитрий рассказал, что начиная с 2022 г. из-за частых обстрелов были повреждены до 80% цехов предприятия, люди боялись выходить на работу. Также из-за обстрелов страдала продукция завода. Кроме того, было сложно осуществлять логистику — не каждый перевозчик был готов рисковать. В то же время из-за обстрелов часто отключалась электроэнергия, пропадала вода и газ.

«В итоге, все что находилось в печах становилось браком. А это сумасшедшие убытки. Работодатели поняли эти риски и решили перевезти производство», — рассказал Дмитрий.

В Кривом Роге руководство завода приобрело участок с пустующим зданием-коробкой, где фактически с нуля начали оборудовать новые цеха. Чтобы завод мог получать хоть какую-то прибыль, покрыть часть расходов и выплачивать зарплату работникам, в полуавтоматическом режиме была запущена одна из производственных линий. Все это в не до конца оборудованном помещении. По словам замглавы профсоюзной организации, руководству завода, несмотря на убытки, все же удалось сохранить костяк коллектива и выплачивать людям бОльшую часть зарплаты.

«Основные специалисты были сохранены. В первую очередь это касалось электронщиков, прессовщиков, технологов. На их подготовку уходят годы, и если таких людей потерять, на улице уже не найти. Благодаря сохраненному коллективу и предпринимаются попытки реанимировать завод», — подытожил Дмитрий Фрицак.

В неравных условиях

Сложности, с которыми сталкиваются жители Донбасса и других прифронтовых регионов, требуют повышенного внимания со стороны государства. К сожалению, оказываемых мер поддержки недостаточно. С одной стороны, жители получают гуманитарную помощь от благотворительных организаций. От государства людям идут выплаты на приобретение твердого топлива, а также выплаты на ремонт жилья по программе «єВідновлення». Но, по мнению людей, это все же точечная поддержка, не хватает системного подхода.

Отрицательно повлияло на уровень поддержки людей новое трудовое законодательство. Принятые в 2022 г. Законы 2136-IX и 2352-IX существенно расширили возможности работодателей и урезали права наемных работников. Во время военного положения работодателей наделили правом по собственной инициативе приостанавливать действие трудового договора, в некоторых случаях не нести ответственность за несвоевременную оплату труда, менять оплату в сторону ухудшения, не предупреждая об этом за два месяца как это было ранее. Этим часто злоупотребляют некоторые субъекты хозяйствования. Но если в условно спокойных регионах у людей есть выбор с поиском работы, то людям, живущих у линии разграничения, идти некуда.

Глава Донецкой областной организации Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины Евгений Сивко считает, что законодателям следовало бы сделать исключение для жителей Донбасса и жителей других прифронтовых территорий, и оказывать людям лучшую финансовую поддержку.

«Взять тот же Киев, Днепр. Предприятия там работают, приостановки нет. А у нас совершенно иная ситуация», — отметил он.

Также непростая ситуация сложилась с недостаточной поддержкой экономики в прифронтовых регионах. Начальник Нововоронцовской поселковой военной администрации Херсонской области Андрей Селецкий в комментарии нашим журналистам отметил, что за время полномасштабной войны государство не создало условий для экономического развития в общине, которую он возглавляет. В итоге, для бизнес-инвесторов нет никаких выгод заходить в регион.

«Тут тебе ни отсутствие налоговых льгот, ни отсутствие мобилизации, ни предоставление беспроцентных кредитов, ни помощь предпринимателям, которые регистрируют свою деятельность как лица для оплаты налогов», — рассказал он.

Глава ВА подчеркнул, что условия для прифронтовой Херсонщины и региона, скажем, в центральной части Украине абсолютно одинаковы, и не учитывается что прифронтовые общины имеют демографические трудности и разрушения.

На недостаточность мер по поддержке и государственному регулированию также указывает Григорий Дашивец. Он привел пример с логистикой, которая «съедает» большую часть прибыли фермеров Донбасса. Если в Одесской области, говорит он, закупочная цена зерна составляет 10 тыс. грн за тонну, то в Донецкой области — 7 тыс. грн. Связано это с тем, что перевозчики накручивают стоимость на ввоз и вывоз продукции и удобрений из прифронтового региона. То же касается покупки горюче-смазочных материалов (ГСМ).

«Как только приближается уборка урожая, стоимость ГСМ повышается на 10 – 15%. У нас сегодня цена на ГСМ — до 60 грн (на украинских АЗС бензин и ДТ в среднем стоят в пределах 55 грн — авт.) Спрашиваем — почему? А нам — доллар вырос. Когда доллар снижается, цена все равно не падает. Говорят, старые запасы продаем. Но ведь кто-то же должен это проверять и контролировать? Со стороны государства не чувствуется участия и поддержки», — подытожил Григорий Дашивец.

***

Вопреки сложной обстановке, в прифронтовых регионах продолжают жить и работать мирные жители. Большинство из них вынуждены ежедневно прилагают усилия, чтобы заработать и просто выжить. А потому их поддержка требует от властей всех уровней системного подхода, необходимости учитывать все аспекты. Но это не всегда происходит: то ли из-за нехватки средств, то ли из-за неполного понимания ситуации. Ответом на такие недочеты является самоорганизация людей, взаимоподдержка и просто человечность. А также уверенность, что в условиях предстоящего восстановления Украины необходимо сделать выводы о создании более действенной системы поддержки человека.