Разрушения в Орехове. Фото: "Новости Донбасса"

Запасы дров и электрики-добровольцы: как в прифронтовых регионах готовятся пережить самую сложную зиму Создание приемлемых условий жизни в прифронтовых регионах часто требует нелинейных подходов. Нередки случаи, когда местные жители объединяются в группы и самостоятельно восстанавливают поврежденные линии электропередач. В то же время власти на местах находятся с жителями в одних и тех же условиях, а потому заинтересованы оказывать людям поддержку.



В этом материале «Новости Донбасса» расскажут, как в прифронтовых громадах готовятся встретить зиму, которую многие в Украине и за рубежом уже называют самой сложной.



Систематические обстрелы отечественной инфраструктуры этой осенью привели к серьезным разрушениям в газодобывающей отрасли, что повлияло на объемы запасов «голубого топлива». Также удары по объектам энергетики грозят разбалансированием энергосистемы, что рискует привести к тотальным блэкаутам. В этом контексте ценным является опыт громад в преодолении трудностей в критических условиях.

Доставка помощи и работа коммунальных служб под обстрелами

Крайне сложная ситуация сложилась в прифронтовом городе Орехов Запорожской области в котором из 14 тыс. жителей сегодня проживает 700 человек. Вся инфраструктура города разрушена, а из 55 многоэтажных домов ни один не пригоден для жизни, поэтому оставшиеся жители проживают в частном секторе.

Разрушения в Орехове, Запорожской области. Фото: "Новости Донбасса"



Самой большой опасностью в городе, что расположен в десяти километрах от линии боев, являются дроны. Для защиты от БПЛА до 40% Орехова затянуты антидроновыми сетями, как и часть подъездных дорог. Но такие меры не всегда спасают. Как рассказал «Новостям Донбасса» начальник Ореховской городской военной администрации (ВА) Николай Винниченко, на днях от прямого попадания дрона погиб местный житель, при том что военных целей рядом не было. Также в зоне риска постоянно находятся коммунальные работники, которые не только выполняют свои прямые обязанности по благоустройству, но и регулярно развозят людям воду, гуманитарную помощь, топливо.

Начальник Ореховской городской ВА Николай Винниченко. Фото: "Суспільне"



Главным источником обогрева для местных жителей служат дрова и древесные брикеты. Средства на закупку твердого топлива горожанам, как, впрочем, всем жителям прифронтовых регионов, бесплатно предоставляют международные благотворительные организации при содействии правительства Украины. На каждое домохозяйство выделяется 19,4 тыс. грн — на эту сумму люди могут купить себе дрова, уголь, древесные брикеты.



Трудность состоит в доставке топлива в условиях интенсивных обстрелов. Если в прошлом году доставкой тех же древесных брикетов в Орехове занимались благотворители, то в этом году, говорит Николай Винниченко, с этим возникли сложности. Но ситуация все же не критична, так как у многих жителей, говорит начальник ВА, остались небольшие запасы брикетов с прошлого года. Тем, кому не хватает, древесные брикеты, по мере возможности, развозят коммунальные работники. Также жители используют для обогрева поваленные обстрелами деревья. Те, кто имеет транспорт, кооперируются и едут за 30 км в соседнюю общину, где закупают топливо самостоятельно.



Сложная ситуация и в подконтрольной части Донецкой области, где по официальным данным до сих пор проживает свыше 200 тыс. гражданских лиц из которых более 13 тыс. — дети. Несмотря на нестабильность линии фронта, объекты теплокоммунэнерго в регионе работают, а жители частных домов получают бесплатное твердое топливо, в основном уголь.



Юрий Люлька — начальник Новодонецкой ВА Краматорского района в разговоре с нашими журналистами сообщил, что в соответствии с «Горным законом Украины», пенсионеры-шахтеры уже получили бесплатный уголь от шахт. Также остальная часть населения с помощью международных доноров получила деньги на закупку угля. Кроме того, община подготовила пункты временного обогрева с автономным отоплением, а также «Пункты несокрушимости», в которых люди могут заряжать гаджеты. Есть свои «Пункты несокрушимости» с генераторами и в каждом старостинском округе Новодонецкой территориальной громады (ТГ), при этом места расположения в открытом доступе администрация не публикует из соображений безопасности.

Тепло, вода и связь в условиях войны: опыт Белополья

Готовят пункты обогрева и в Белопольской громаде Сумской области, что в 12 км от границы с РФ. С началом «Курской операции» в прошлом году ТГ постоянно обстреливается, много людей выехало. В самом Белополье из 16 тыс. жителей сегодня проживает 8 тыс. По словам первого заместителя городского главы Александра Кожухова, на случай длительного отключения электроэнергии местная власть уже подготовила пункты обогрева. Они ориентированы в первую очередь на жителей многоэтажных домов, так как в частных жители уже имеют запасы дров.

«Наши пункты обогрева — это просторные помещение с укрытием, в которых есть твердотопливный котел, генератор для зарядки Powerbank, телефонов, также есть запасы питьевой воды, продовольственный запас на неделю, минимальный аптечный набор, интернет — минимум оптоволокно, но также ведем с благотворителями переговоры чтоб посодействовали со Starlink. Это нужно, чтоб у людей была связь», — рассказал «Новостям Донбасса» Александр Кожухов.

Он отметил, что важнейшим фактором в критических условиях является водоснабжение города и сел. В общине уже сделаны запасы бутилированной воды, также скважины в каждом населенном пункте обеспечены генераторами. Дополнительно определены места забора воды, чтоб подвозить людям при необходимости 5 – 10 л. питьевой и 20 л. технической воды в сутки в расчете на одного человека. Впрочем, говорит Александр Кожухов, опыт показывает, что всего предугадать невозможно.

«Вроде бы все обкатали и распланировали, но начнешь двигаться, то техника выйдет из строя из-за изношенности, то генератор не работает и нужно срочно искать новый», — отметил он.

Жители сами восстанавливают электросети без РЭС

Прифронтовые громады все время находятся в сложной ситуации, поэтому местные власти и сами жители вынуждены адаптироваться к новой реальности, искать новые решения, объединять усилия. Чтоб не сидеть без света из-за обстрелов, жители Орехова научились ликвидировать обрывы линий электропередач своими силами, не дожидаясь приезда службы районных электросетей (РЭС).

«РЭС к нам не ездят с 2022 г., поэтому жители сами ликвидируют обрывы. Среди людей есть те, кто ранее работал в РЭС, а потому имеют опыт. Люди по телефону связываются с подстанцией, после чего занимаются ремонтом. Мы со своей стороны даем автовышку, а также просим военных чтоб они на время ремонтных работ подстраховывали с помощью РЭБа и ружей, в случае, если будут лететь дроны на оптоволокне», — рассказал Николай Винниченко.

Похожим путем пошли жители Дарьевской ТГ Херсонской области, что в 10 км от линии фронта. Из-за нехватки электриков и частых обстрелов, восстановление электроэнергии в селах громады затягивалось на одну — две недели. Тогда начальник Дарьевской ВА Анатолий Дидур предложил жителям создать в каждом селе группы для ликвидации аварий. Руководитель ВА признает, что поначалу жители без энтузиазма отнеслись к его идее, ведь людям предлагалось работать бесплатно. Но позже жители изменили свое решение.

«В каждом населенном пункте были собраны группы жителей которых специалисты облэнерго научили как ремонтировать поврежденную линию электропередач. Весь процесс ремонтных работ специалисты облэнерго контролируют дистанционно и при необходимости консультируют людей», — рассказал нашим журналистам начальник ВА.

Важнейшим фактором в преодолении трудностей власти прифронтовых ТГ считают коммуникацию с жителями. В Дарьевской громаде, помимо донесения информации через соцсети, в тестовом режиме начали проводить видеоконференции, на которых присутствовали все представители администрации и служб ТГ и которым местные жители, независимо от своего местоположения, могли задавать любые вопросы.

«В прямом эфире сразу же решали вопрос каждого человека. Если вопрос требовал более глубокого ответа, руководитель отдела давал номер своего мобильного, люди его записывали и после видеоконференции набирали и получали полный ответ. Мой номер телефона также есть у жителей общины и я всегда отвечаю на звонки», — отметил начальник ВА.

Он подчеркнул, что его подчиненные не получали заранее вопросы от жителей, так как многие из вопросов могли быть неудобными. Но в этом и была суть видеоконференции — показать жителям, что местная власть владеет ситуацией, имеет ответы на все вопросы.

Проблема нехватки специалистов: что говорят местные власти

Первый замглавы Белопольской ТГ Александр Кожухов говорит о кадровом дефиците. Массовый выезд людей в другие регионы и за границу, а также мобилизация оставили ТГ без многих специалистов.

«У нас острая нехватка слесарей, сварщиков, также сложно найти толкового токаря, тракториста. Это влияет на быстроту ликвидации аварий. Ведь бывают погодные условия, когда работу нужно делать оперативно… Также нам нужно думать как взращивать управленческие кадры: что в местном самоуправлении, что в государственном. Ведь для управления нужно уметь не только думать наперед, но и быть ответственным. Любой управленец должен понимать, что за его решением стоят люди, которые из-за его ошибки могут лишиться воды, тепла, помощи», — подытожил он.

Белополье Сумской области. Разрушенный корпус гимназии. Фото: "Армия Информ"

Александр Кожухов считает, что лучше всего потребности людей понимают те, кто вместе со своими земляками прошел через трудности. Чиновник сам был одним из первых кто в Белополье пострадал от обстрелов — в марте 2023 года ударами двух авиабомб по полицейскому участку была сильно повреждена его квартира, что располагалась в доме через дорогу. После этого Александр Кожухов вывез свою семью в село.

Рискует жизнью ради земляков: история старосты

В похожей ситуации оказалась Светлана Федорченко — староста села Павловка Белопольской ТГ. Данный населенный пункт, в котором из тысячи жителей сегодня проживает всего 19, расположен в двух километрах от границы с РФ, поэтому регулярно обстреливается. Сама Светлана Федорченко до последнего оставалась в селе и выехала лишь когда в ее дом ударил дрон. На тот момент в Павловке находились 25 жителей. С тех пор староста больше года вместе с мужем возит продовольствие своим односельчанам. Едут на рассвете, когда количество дронов в небе меньше всего. Впрочем, в последнее время поездки стали происходить реже из-за регулярных обстрелов и большого количества БПЛА. Недавно супруги проезжали в нескольких метрах от одного из дронов, который «сидел» на обочине: либо был в режиме ожидания, либо закончился заряд.

Светлана Федорченко — староста села Павловка Белопольской ТГ

Ситуация осложняется еще и тем, что в обесточенном селе нет связи, и люди не могут сообщить о необходимой помощи. Надежда только на поддержку некоторых из родственников, которые иногда ездят в село, и на старосту. На вопрос, что толкает ее каждый раз совершать рискованные поездки, Светлана Федорченко поясняет, что не может оставить своих людей, которые нуждаются в ее помощи. В то же время ситуация с зимой женщину тревожит.

«Холода люди переживут, так как у всех есть запасы дров. Если не хватит, можно нарезать в селе, так как деревьев много. Но вопрос стоит с продовольствием, в частности с хлебом, а также медикаментами. Если будет зима как в предыдущие разы, еще ничего. Но были такие зимы, что дороги заносило снегом: ни заехать, ни выехать», — рассказала «Новостям Донбасса» Светлана Федорченко.

Нынешняя зима по всем признакам обещает быть для Украины очень сложной. Из-за массовых российских обстрелов многие объекты отечественной энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения, что вызвало сложности с электроэнергией, водой и теплоснабжением в ряде городов. И это еще не было морозов, когда нагрузка на энергосистему возрастает, что увеличивает риск возникновения крупных коммунальных аварий.



В то же время опыт показывает, что если власти будут делать все от них зависящее для поддержки граждан, а самим гражданам будет присуще чувство взаимоподдержки, многие сложные ситуации удастся решить. И реалии жизни в прифронтовых громадах показывают, что это вполне осуществимо. Думается, именно таким должен быть подход для предстоящего восстановления и развития Украины.