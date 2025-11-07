8 ноября в Украине будут отключать свет: детали

В субботу, 8 ноября, во всех регионах Украины будут введены графики отключения электроэнергии. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



В ведомстве уточнили, что для бытовых потребителей будут отключать свет с 08:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей. При этом для промышленных потребителей будут введены графики с 07:00 до 22:00.



«Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 7 ноября часть Краматорской громады в Донецкой области частично осталась без электроснабжения.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях