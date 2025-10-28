Російські війська всьоме атакували газову інфраструктуру

7 атака РФ на газову інфраструктуру з жовтня.

Цієї ночі росіяни знову атакували цивільну газову інфраструктуру в Полтавській області. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.



«На щастя, люди не постраждали — це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки і розпочинають відновлення. Це вже сьома цілеспрямована атака ворога на газову інфраструктуру з початку жовтня», — зазначив він.



Окремо підкреслюється, що об'єкти, атаковані російськими військами, не мають військового значення. Єдина мета цих ударів — залишити українців без газу і тепла

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) Росія атакувала Україну 38 ударними БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та інших моделей.