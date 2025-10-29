В Краматорске стартует отопительный сезон

С сегодняшнего дня, 29 октября, в Краматорске начинают отопительный сезон. Тепло постепенно подадут во все дома, где есть такая возможность. Как сообщили в Краматорской городской военной администрации, решение о начале отопительного сезона в Краматорске принято в координации с областными властями.



По словам начальника Донецкой областной военной администраии Вадима Филашкина, забота о людях и стабильность в это сложное время остаются общим приоритетом.



Теплоснабжающие организации Краматорска начинают постепенный запуск всех систем.



«Как всегда, требуется определенное время для заполнения систем и их балансировки. Наберитесь терпения. Со временем тепло должно появиться во всех домах, в которые есть возможность подать теплоноситель», — отмечает начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.



Ранее мы писали, что 28 октября в Донецкой области стартовал отопительный сезон в тех громадах, где это позволяет безопасность.

