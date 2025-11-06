Без газу, світла та води: близько 700 мешканців прифронтового Оріхова залишаються у місті — репортаж

Наближається четверта зима без води, електрики та газу для мешканців Оріхова. Це прифронтове місто Запорізької області, що знаходиться всього за десять кілометрів від лінії бойового зіткнення, вже майже повністю зруйноване. Однак, попри постійні обстріли, тут, як і раніше, живе близько 700 людей.

Місто-примара за десять кілометрів від фронту

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні в Оріхові мешкало близько 14 тисяч осіб. Працювали вісім шкіл, дві лікарні, десятки підприємств, дитячі садки. Нині місто нагадує руїни — обстріли зруйнували інфраструктуру, а більшість жителів евакуювалася.

Але ті, хто залишився, не втрачають віри та готуються до зими так, як можуть. Цього року, як і раніше, мешканці прифронтових населених пунктів одержують державну допомогу — 19 400 гривень на одне домоволодіння. Ці гроші призначені для закупівлі палива: дров, пелет чи вугілля.

«Свої стіни гріють»: життя серед руїн

Людмила із чоловіком живе у приватному будинку. Каже, що допомагає віра та підтримка волонтерів:

«Помідори зібрали, часник уже посадили. Чекаємо на перемогу і віримо. Волонтери допомагають, у нас є все, дякую Господу. Тільки щоб мир був один».

Жінка зізнається, що намагалася виїхати — після смерті сина рік жила у Запоріжжі, але повернулася:

«Свої стіни гріють. І земельку обробляємо, і квіточки. Дім є будинок».

Тепер Людмила, як і більшість оріхівців, обігріває будинок буржуйкою та топить палетами, отриманими від волонтерів.

«Всі знищили»: руйнування та страх стали частиною життя

У центрі Оріхова рідко зустрінеш людей — ті, хто виходить, пересуваються велосипедами і намагаються не затримуватися на відкритій місцевості. Російські дрони кружляють майже постійно.

Петро, мешканець околиць, показує свій напівзруйнований будинок:

«Мене десять разів обстріляли, хату розбили, половину спалили. Був поранений, і досі погано чую».

Він уже отримав допомогу на дрова — будинок, хоч і пошкоджений, все ще можна опалювати.

У Запорізькій обладміністрації підтверджують, що державна програма фінансової допомоги прифронтовим населеним пунктам для підготовки до зими у Запорізькому регіоні цього року охоплює понад 23 тис. домоволодінь.

«Там є дві категорії: люди, які мешкають у 10-км зоні від лінії активного ведення бойових дій та за межами цієї 10-км зони. Зрозуміло, що це стосується приватних домоволодінь, де немає централізованого теплопостачання. І тому йдеться про виділення коштів у розмірі 19 тис. 400 грн на кожне домоволодіння», — розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

Втім, мешканцям Оріхова доводиться готуватися до зими не лише дровами чи вугіллям, а ще й будматеріалами, оскільки нерідко їхні будинки через обстріл мають руйнування того чи іншого ступеня.

«Готуємось, щоб ніде не дуло»

Таїсія з чоловіком щороку латає дах та стіни після нових обстрілів. Вікна в будинку закладені і для тепла, і для безпеки.

«Переглянули дах, підремонтували небагато. Замазали, готуємось, щоб ніде не дуло».

Живуть у літній кухні, де залишилася грубка.

«Тяжко і страшно, але живемо», — каже вона, показуючи свій город.

80-річна сусідка Надія досі згадує момент, коли до її городу влучила авіабомба:

«Нас засипало, люди приходили, відкопували. Це жахіття. Спасибі людям — допомогли, винесли, що можна».

Одна колонка на все місто

За водою мешканці ходять до єдиного резервуара, який волонтери регулярно наповнюють. Залишилася лише одна свердловина — на околиці міста.

«У нас одна водовозка була – розбили. Потім зробили іншу – теж розбили. Тепер возять медичною машиною. Є вода, і за це дякую», — каже Володимир.

Олена приходить за водою для сім'ї із трьох осіб:

«Дах побитий, вікон немає. Грошей немає. Я вже нічого не хочу — ні гуманітарки, нічого. Хочу, щоб це марення закінчилося якнайшвидше».

Сьогодні в Оріхові мешкають близько 700 людей. Вони продовжують триматися, ремонтують будинки, запасаються дровами та водою і вірять, що переживуть і цю зиму, як пережили попередні три.