Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Без газу, світла та води: близько 700 мешканців прифронтового Оріхова залишаються у місті — репортаж
Новини Донбасу
06 листопада 2025, 09:10

Без газу, світла та води: близько 700 мешканців прифронтового Оріхова залишаються у місті — репортаж

Без газу, світла та води: близько 700 мешканців прифронтового Оріхова залишаються у місті — репортаж

Наближається четверта зима без води, електрики та газу для мешканців Оріхова. Це прифронтове місто Запорізької області, що знаходиться всього за десять кілометрів від лінії бойового зіткнення, вже майже повністю зруйноване. Однак, попри постійні обстріли, тут, як і раніше, живе близько 700 людей.

Місто-примара за десять кілометрів від фронту

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні в Оріхові мешкало близько 14 тисяч осіб. Працювали вісім шкіл, дві лікарні, десятки підприємств, дитячі садки. Нині місто нагадує руїни — обстріли зруйнували інфраструктуру, а більшість жителів евакуювалася.

Але ті, хто залишився, не втрачають віри та готуються до зими так, як можуть. Цього року, як і раніше, мешканці прифронтових населених пунктів одержують державну допомогу — 19 400 гривень на одне домоволодіння. Ці гроші призначені для закупівлі палива: дров, пелет чи вугілля.

«Свої стіни гріють»: життя серед руїн

Людмила із чоловіком живе у приватному будинку. Каже, що допомагає віра та підтримка волонтерів:

«Помідори зібрали, часник уже посадили. Чекаємо на перемогу і віримо. Волонтери допомагають, у нас є все, дякую Господу. Тільки щоб мир був один».

Жінка зізнається, що намагалася виїхати — після смерті сина рік жила у Запоріжжі, але повернулася:

«Свої стіни гріють. І земельку обробляємо, і квіточки. Дім є будинок».

Тепер Людмила, як і більшість оріхівців, обігріває будинок буржуйкою та топить палетами, отриманими від волонтерів.

«Всі знищили»: руйнування та страх стали частиною життя

У центрі Оріхова рідко зустрінеш людей — ті, хто виходить, пересуваються велосипедами і намагаються не затримуватися на відкритій місцевості. Російські дрони кружляють майже постійно.

Петро, мешканець околиць, показує свій напівзруйнований будинок:

«Мене десять разів обстріляли, хату розбили, половину спалили. Був поранений, і досі погано чую».

Він уже отримав допомогу на дрова — будинок, хоч і пошкоджений, все ще можна опалювати.

У Запорізькій обладміністрації підтверджують, що державна програма фінансової допомоги прифронтовим населеним пунктам для підготовки до зими у Запорізькому регіоні цього року охоплює понад 23 тис. домоволодінь.   

«Там є дві категорії: люди, які мешкають у 10-км зоні від лінії активного ведення бойових дій та за межами цієї 10-км зони. Зрозуміло, що це стосується приватних домоволодінь, де немає централізованого теплопостачання. І тому йдеться про виділення коштів у розмірі 19 тис. 400 грн на кожне домоволодіння», — розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

Втім, мешканцям Оріхова доводиться готуватися до зими не лише дровами чи вугіллям, а ще й будматеріалами, оскільки нерідко їхні будинки через обстріл мають руйнування того чи іншого ступеня.

«Готуємось, щоб ніде не дуло»

Таїсія з чоловіком щороку латає дах та стіни після нових обстрілів. Вікна в будинку закладені і для тепла, і для безпеки.

«Переглянули дах, підремонтували небагато. Замазали, готуємось, щоб ніде не дуло».

Живуть у літній кухні, де залишилася грубка.

«Тяжко і страшно, але живемо», — каже вона, показуючи свій город.

80-річна сусідка Надія досі згадує момент, коли до її городу влучила авіабомба:

«Нас засипало, люди приходили, відкопували. Це жахіття. Спасибі людям — допомогли, винесли, що можна».

Одна колонка на все місто

За водою мешканці ходять до єдиного резервуара, який волонтери регулярно наповнюють. Залишилася лише одна свердловина — на околиці міста.

«У нас одна водовозка була – розбили. Потім зробили іншу – теж розбили. Тепер возять медичною машиною. Є вода, і за це дякую», — каже Володимир.

Олена приходить за водою для сім'ї із трьох осіб:

«Дах побитий, вікон немає. Грошей немає. Я вже нічого не хочу — ні гуманітарки, нічого. Хочу, щоб це марення закінчилося якнайшвидше».

Сьогодні в Оріхові мешкають близько 700 людей. Вони продовжують триматися, ремонтують будинки, запасаються дровами та водою і вірять, що переживуть і цю зиму, як пережили попередні три.

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Оріхів прифронтова територія

Інші публікації

@novosti.dn.ua

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
15:35
В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»
14:54
ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці
10:46
В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
11:51
Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями
09:15
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
00:09
Окуповані міста Донбасу зазнали обстрілу — куди вдарили дрони
16:40
У Донецьку фіксували повітряну тривогу та відключення світла
10:00
Справа ватажка «ЛНР» Пасічника досі на підготовчому етапі
08:55
В Алчевську після атаки дронів спалахнула пожежа на підстанції
15:21
В окупованому Красному Лучі росіяни «відреставрували» меморіальний комплекс бойової слави
12:25
У коледжах на захопленій Донеччині агітують підлітків підписувати контракт з армією РФ
15:36
Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз
11:01
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
усі новини
08:20
В Україні ліквідовано російського актора Бориса Половінкіна
22:30
В окремих регіонах України плануються погодинні відключення світла в рамках графіків
21:36
Краматорськ знову потрапив під російський обстріл
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
19:33
Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів
18:56
Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів
18:25
З початку жовтня 438 мешканців Донеччини розселили у регіонах України
17:41
Удар по пасажирському автобусу у Краматорській громаді: поранені у лікарні
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
17:12
Російський дрон атакував автобус у Краматорській громаді: є поранені
16:51
З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон
16:49
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: знеструмлено вісім шахт, під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів
16:36
Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
16:09
Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео
15:41
Російський дрон атакував автомобіль у Костянтинівці: є поранений
15:39
РФ вдарила по Кам'янському: є загиблий та постраждалі
15:26
Російська армія окупувала Павлівку у Запорізькій області – DeepState
15:07
Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ
14:08
Вибух на Стєрлітамакському НХЗ: можливий удар дрона
13:50
Російський БПЛА атакував Слов'янськ: у місті пошкоджений будинок
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:53
ЗСУ вночі уразили базу зберігання «шахедів» у Донецьку та резервуари з паливом у Криму
12:42
Справу про розкрадання 51 млн грн в «Укрзалізниці» передали до суду
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
11:53
ЗСУ просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях – ISW
11:11
ССО України знову вдарили по Волгоградському нафтопереробному заводу
10:13
Рятувальники евакуювали трьох жителів з Дружківки
09:24
Росіяни атакували залізничну станцію у Камʼянському
усі новини
ВІДЕО
У Донецьку хлюпає вода на вулиці. Фото: скриншот На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
06 листопада, 20:50
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покрвоську. Фото: скриншот Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів
06 листопада, 18:56
На Донеччині триває евакуація. Фото: скриншот З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон
06 листопада, 16:51
Момент ліквідації «Шахеда» Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
06 листопада, 16:36
Наслідки атаки на базу зберігання «шахедів» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео
06 листопада, 16:09
Поля з оптоволокна під Покровськом. Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ
06 листопада, 15:07

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір