Ситуація на Донеччині. Зерновий договір підписано. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У Бахмуті згорів коледж, а у Костянтинівці показали зруйновані школи.

Як Росія продовжує знищувати інфраструктуру Донбасу.

Як Росія продовжує знищувати інфраструктуру Донбасу. У Маріуполі розбиті обстрілами легендарні мозаїки української художниці 1967 року.

У двох селищах Луганщини продовжуються бої, а із захоплених міст Росія вивозить українське зерно на Кубань.

Крадіжка на 600 мільйонів. Як Росія переправляє до інших країн український метал, за який заплатили до ЄС та Британії.

Україна, Туреччина, Росія та ООН підписали дзеркальні договори щодо експорту українського зерна. Тепер Росія має випустити кораблі із продовольством із акваторії Чорного моря.

Обстріл Горлівки та заборона пошукової платформи Google. Ситуація у містах, окупованих угрупуванням «ДНР».

Угруповання «ЛНР» готується до незаконного референдуму у захоплених містах Луганської області. Обіцяють відкрити майже 500 дільниць.