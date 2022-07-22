Ситуація на Донеччині. Зерновий договір підписано. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- У Бахмуті згорів коледж, а у Костянтинівці показали зруйновані школи.
Як Росія продовжує знищувати інфраструктуру Донбасу.
- У Маріуполі розбиті обстрілами легендарні мозаїки української художниці 1967 року.
- У двох селищах Луганщини продовжуються бої, а із захоплених міст Росія вивозить українське зерно на Кубань.
- Крадіжка на 600 мільйонів. Як Росія переправляє до інших країн український метал, за який заплатили до ЄС та Британії.
- Україна, Туреччина, Росія та ООН підписали дзеркальні договори щодо експорту українського зерна. Тепер Росія має випустити кораблі із продовольством із акваторії Чорного моря.
- Обстріл Горлівки та заборона пошукової платформи Google. Ситуація у містах, окупованих угрупуванням «ДНР».
- Угруповання «ЛНР» готується до незаконного референдуму у захоплених містах Луганської області. Обіцяють відкрити майже 500 дільниць.