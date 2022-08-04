За сутки российские войска разрушили 11 гражданских объектов в Донецкой области

Оккупационные войска накрыли огнем 10 населенных пунктов Донбасса, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Российская армия била по городам Авдеевка, Бахмут, Северск, Часов Яр, Соледар, Марьинка, селам Шевченко, Ласточкино, Бахмутское, Георгиевка. Разрушены и повреждены 11 гражданских объектов региона – 8 жилых домов, автомобили и т.д.



За прошедшие сутки российская армия стреляла в Донецкой области из авиации, артиллерии, танков, РСЗО «Ураган».

Полиция задокументировала 18 преступлений войск РФ в регионе и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки, 3 августа, на подконтрольной Украине части Донетчины от обстрелов со стороны российских войск погибли трое мирных жителей.